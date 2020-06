Paris Jackson, in arrivo il primo album della figlia del Re del pop

Un cognome che non ha di certo bisogno di presentazioni, una famiglia la cui eredità musicale non ha precedenti, la giovane artista ( FOTO ) si prepara a debuttare sul mercato discografico con il gruppo formato insieme al fidanzato Gabriel Glenn .

Paris Jackson: la carriera

Paris Jackson, le foto della figlia del Re del Pop

Paris-Michael Katherine Jackson, questo il nome all’anagrafe, nasce il 3 aprile 1988, secondogenita dell’iconico, inarrivabile e immortale Re del Pop.

La giovane modella e attivista si prepara a seguire le orme del padre, conscia di come paragoni con il genitore possano essere dietro l’angolo.

Paris Jackson si è sempre schierata in prima linea a supporto di cause in difesa di comunità più deboli; per quanto riguarda invece la sua carriera nel mondo dello spettacolo, nel 2018 la ragazza ha preso parte al video Rescue Me dei Thirty Seconds To Mars recitando anche all’interno di Gringo.