Charlize Theron contro Bezos e Sanchez: "Fanno schifo"

Charlize Theron scaglia dure critiche contro Jeff Bezos e Lauren Sánchez, definendo il loro matrimonio un simbolo di un mondo che regredisce. Tra sfarzo ostentato e contraddizioni sociali, l’attrice si fa portavoce di una nuova etica che sfida il potere delle élite e accende un acceso dibattito sul divario tra ricchezza e responsabilità

Nel mondo scintillante dei vip, dove un semplice selfie può valere più di un Nobel e le feste sono spesso più esclusive di un summit internazionale, arriva Charlize Theron a sparigliare le carte: "Jeff Bezos e Lauren Sánchez? Loro fanno schifo. Noi siamo cool. Il mondo sta regredendo". Una dichiarazione inattesa, tagliente e irresistibilmente scandalosa, soprattutto se a pronunciarla è un’icona di Hollywood, nota per la sua eleganza glaciale ma anche per l’impegno civile che non si limita a far scena sul red carpet. E allora, cosa è successo perché la diva sudafricana decida di sbattere la porta in faccia al più ricco uomo del pianeta e alla sua dolce metà?

Il matrimonio del secolo? Più un terremoto mediatico Jeff Bezos, fondatore di Amazon, e Lauren Sánchez, ex giornalista e produttrice televisiva, hanno ufficializzato la loro relazione con un matrimonio che – per la sua portata simbolica – ha subito attirato su di sé le attenzioni di tutto il pianeta. Non un semplice evento privato, ma un vero e proprio spettacolo mediatico, che ha fatto discutere per i costi stratosferici, la lista degli invitati vip e, soprattutto, per le implicazioni sociali ed economiche che la coppia rappresenta. E così sabato sera Charlize Theron tenendo il suo quinto Block Party annuale per il Charlize Theron Africa Outreach Project (CTAOP), - un evento dedicato alla raccolta fondi per sostenere la salute e la sicurezza dei giovani nel suo Sudafrica d’origine - sul palco, nel suggestivo backlot degli Universal Studios, non ha evitato di affrontare con schiettezza il clima di tensione che caratterizza il 2025, aprendo con una battuta al vetriolo sul matrimonio di Jeff Bezos. “Credo che potremmo essere tra le poche persone a non aver ricevuto l’invito alle nozze di Bezos,” ha detto con un sorriso impassibile. “Ma va bene così, perché loro fanno schifo e noi siamo a posto.” Dopo questo lancio pungente, Charlize ha ringraziato i presenti per “aver trovato il tempo di esserci, soprattutto in un momento in cui il mondo sembra letteralmente bruciare”.

La rabbia di Charlize contro l'élite: un attacco alle ingiustizie Con voce decisa la stessa ha aggiunto: "Qui a Los Angeles, negli Stati Uniti e in tutto il mondo, stiamo regredendo rapidamente. Le politiche sull'immigrazione stanno distruggendo la vita delle famiglie, non quella dei criminali; i diritti delle donne si riducono giorno dopo giorno; le vite delle persone queer e trans vengono sempre più ignorate; e la violenza di genere cresce senza sosta. Non è solo politica, è personale". La folla, coinvolta, ha risposto con un applauso caloroso, mentre Charlize concludeva senza filtri: "Sì, che se ne vadano a quel paese." L'attrice non è nuova a posizioni forti contro le disuguaglianze sociali e le ingiustizie ambientali. Ma la sua presa di posizione contro Bezos e Sánchez ha un sapore speciale, una presa di posizione netta contro giochi di potere e ricchezza. "Loro fanno schifo", ha detto, alludendo al fatto che il matrimonio sia simbolo di un sistema che premia l'accumulazione smisurata di ricchezza, quasi specchio di un capitalismo estremo che alimenta crisi sociali, sfruttamento e devastazione ambientale, cui si contrappone idealmente come rappresentante di un movimento di coscienza e responsabilità.

Dietro le quinte del matrimonio: lusso, potere e scandali Ville da milioni di dollari, ospiti eccellenti, regali costosissimi e una copertura mediatica da far invidia a qualsiasi superproduzione hollywoodiana e una sfilza di polemiche, tra chi critica l’eccesso e chi punta il dito sulle dinamiche di potere e influenze che una coppia così potente esercita su politica, economia e cultura. Ecco perché Charlize non ci sta e la sua diventa una presa di posizione di più ampia portata per rompere quel silenzio e smascherare le contraddizioni di una società sempre più divisa e fragile. Un invito ad aprire gli occhi e a smetterla di idolatrare, a scegliere da che parte stare, a diventare una generazione più capace di sfidare il sistema.