The Old Guard 2, riprese in corso sul lago d'Iseo

Al via le riprese nei pressi del lago d’Iseo di The Old Guard 2, film che uscirà nel giugno 2023 su Netflix. Voci discordanti sulla presenza di Charlize Theron e Uma Thurman, tra le protagoniste della pellicola Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo L’Italia è una delle nazioni più interessanti al mondo non solo per quanto offre a livello turistico, ma anche per quanto concerne il mondo dello spettacolo. È impossibile, infatti, fare un elenco completo dei film internazionali che hanno svolto parte delle loro riprese nel nostro Paese, convinti dai paesaggi che l’Italia può offrire. Dal 1° al 6 agosto, a tal proposito, sulle sponde del Sebino e sulla litoranea bergamasca SS 469 sono previste alcune scene di Devon House, titolo provvisorio di The Old Guard 2, film che sarà trasmesso direttamente su Netflix nel giugno 2023

Charlize Theron e Uma Thurman già a Como? approfondimento Charlize Theron e Chiwetel Ejiofor a Trieste per The Old Guard 2 Tra le protagoniste della pellicola ci sono due icone internazionali come Charlize Theron e Uma Thurman. Attualmente, non è stata confermata la presenza delle attrici in Italia, ma c’è attesa da parte dei fan. Le voci a riguardo sono piuttosto discordanti. Infatti, qualcuno ritiene che Charlize Theron e Uma Thurman soggiorneranno in un villa sul lago di Como, raggiungendo ogni giorno il set con un elicottero privato della produzione. Secondo altre fonti, invece, le due potrebbero alloggiare al Cocca Hotel di Sarnico direttamente sul lago d’Iseo ma, anche qui, mancano conferme ufficiali. Ricordiamo che le due attrici sono già state in Italia per girare alcune scene tra Frascati e Trieste. Tra le certezze, invece, c’è la tensostruttura per i mezzi tecnici che è stata allestita a Castro, mentre come si apprende vedendo il calendario di lavorazione, alcune riprese si terranno tra Riva di Solto e Castro. Oltre 160 membri, inoltre, si stanno piazzando sulla litoranea SS 469 per girare la scena di un inseguimento che terminerà con uno scontro micidiale, con il suv in questione che finirà direttamente dentro il lago.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Charlize Theron (@charlizeafrica) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie