Fast & Furious, in arrivo uno spin-off con Charlize Theron

Come rilanciato da CBR , Charlize Theron sarebbe la protagonista dello spin-off della celebre saga cinematografica tornata recentemente sul grande schermo con Fast & Furious 9 - The Fast Saga che al momento vanta un incasso di oltre mezzo miliardo di dollari.

Al via la produzione della pellicola basata sul personaggio interpretato da una delle attrici più amate, popolari e iconiche del mondo dorato di Hollywood.

Charlize Theron, lo spin-off su Cipher

Nelle scorse ore CBR ha rivelato l’avvio della realizzazione di uno spin-off basato su Cipher, personaggio interpretato da Charlize Theron, classe 1975. Non ci sono maggiori informazioni a riguardo e nessun dettaglio neanche sui tempi della produzione, al momento l’attrice non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito.

Non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli eventuali sviluppi futuri.

Fast & Furious, il successo



Nel corso degli anni la saga ha saputo conquistare pubblico e critica affermandosi come uno dei franchise di maggior successo nel mondo dell’intrattenimento. La prima pellicola, diretta da Ron Cohen, ha fatto il suo debutto sul grande schermo nel 2001 dando avvio a quel successo che per oltre due decenni avrebbe caratterizzato la saga.

Ad oggi l’incasso maggiore è quello del settimo film, rivelatosi in grado di superare un miliardo e mezzo di dollari al botteghino internazionale.