Charlize Theron e Chiwetel Ejiofor a Trieste per The Old Guard 2

Sono ricominciata lungo le Rive, a Trieste, le riprese di The Old Guard 2 , nel cui cast ci sono, tra gli altri, Charlize Theron, Chiwetel Ejiofor, Uma Thurman e il nostro Luca Marinelli . A documentare l'inizio del ciak è stata Charlize Theron con un paio di foto pubblicate su Instagram.

The Old Guard 2, le riprese in Italia

Cinema: Charlize Theron a Trieste per riprese The Old Guard2

Grande attenzione da parte dei fan per la presenza di star del calibro di Charlize Theron in Italia, precisamente a Trieste. Ieri 4 luglio sono ricominciate le riprese di The old guard 2, con il set lungo le Rive a Trieste. Non è però la prima tappa italiana: il cast aveva già girato a Fiumicino, Roma e Fregene. Il film è il sequel della pellicola di Netflix la cui regia questa volta è affidata a Victoria Mahoney al posto di Gina Prince-Bythewood. Nel cast oltre a Charlize Theron troviamo l'italiano Luca Marinelli, Chiwetel Ejiofor, Matthias Schoenaerts e KiKi Layne insieme alle new entry Uma Thurman ed Henry Golding. La sceneggiatura è firmata da Greg Rucka, autore del fumetto da cui è stato adattato mentre Gina Prince-Bythewood resta nel progetto come produttrice, insieme a David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger di Marc Evans e Skydance. Alla produzione anche Charlize Theron con la sua Denver and Delilah con Beth Kono e AJ Dix.