The Old Guard 2, Uma Thurman nel sequel del film Netflix

Mentre sono già iniziate le riprese per il sequel del film Netflix The Old Guard, spuntano i primi nomi che faranno parte del cast di questo secondo capitolo in lavorazione. A catturare l’attenzione, quello della star di Kill Bill e musa di Tarantino, Uma Thurman

Anticipati dalla rivista statunitense Variety, i nomi dei nuovi attori che entreranno ufficialmente a far parte del cast del sequel di The Old Guard – The Old Guard 2 – tra gli action movie di punta e più apprezzati dell'intero catalogo originale Netflix. Oltre al quello di Henry Golding di Snake Eyes, spunta ora anche il nome della star hollywoodiana di Kill Bill, Uma Thurman che si affianca così alla bionda e talentuosa Charlize Theron. Basato anch'esso (come il precedente capitolo) sul fumetto omonimo, The Old Guard 2 sarà diretto da Victoria Mahoney.

E se già aveva conquistato il pubblico di tutto il mondo per il ricco cast, con Charlize Theron e l’italiano Luca Marinelli, The Old Guard tornerà presto nel suo sequel, The Old Guard 2 , ora in fase di riprese, con importanti novità a partire dai nomi dei suoi interpreti. Pare infatti dalle prime indiscrezioni rilasciate dalla stampa statunitense, che a far parte del secondo capitolo cinematografico, trasposizione della saga comics omonima, ci sarà niente di meno che la star di Kill Bill e musa di Quentin Tarantino, Uma Thurman . Accanto a lei, anche il nuovo ingresso di Henry Golding . Entrambi si affiancano così a Theron , Marinelli , ma anche Kiki Laune , Matthias Schoenaerts , Marwan Kenzari , Veronica Ngo e Chiwetel Ejiofor nel cast originale della pellicola che ha segnato uno dei più grandi successi di Netflix. Tutto il racconto di The Old Guard, nel primo e nel secondo capitolo ora in lavorazione, è basato sulla serie di fumetti omonima, che inizia con The Old Guard 1 – Fuoco d’apertura, scritto da Greg Rucka (già sceneggiatore del primo film), con le illustrazioni e disegni di Leandro Fernandez.

The Old Guard 2, da dove proseguirà la trama

A differenza del primo capitolo cinematografico, pubblicato sulla piattaforma di contenuti in streaming Netflix nel 202, The Old Guard 2 non vedrà solo novità nel cast ma anche alla regia. A dirigere le scene non sarà infatti più Gina Prince-Bythewood ma Victoria Mahoney, mentre alla sceneggiatura è confermato Greg Rucka, per altro co-autore del fumetto da cui il film è tratto. The Old Guard 2 proseguirà con il racconto di The Old Guard, in cui un gruppo di mercenari immortali si trova alle prese con la cattura da parte di un ambizioso e spietato boss di un'azienda farmaceutica che cerca disperatamente la formula perfetta per l'elisir dell'eterna giovinezza.

Tutti i progetti futuri di Uma Thurman

E se l'indiscrezione della sua partecipazione al cast di The Old Guard 2 sembra ormai sempre più vicina alla conferma, Uma Thurman si prepara ad altri numerosi progetti cinematografici e seriali in arrivo. Dopo la commedia Hollywood Stargirl di Disney+, Thurman reciterà anche nel film d'azione The Kill Room di Nicol Paone con la figlia Maya Hawke e con Travis Fimmel in Tau Ceti Four di John McTiernan. Non mancherà infine il suo ruolo nel cast della commedia LGBTQ, Red White & Royal Blue basata sul romanzo di Casy McQuinston e sulla storia di Alex Claremont-Diaz.