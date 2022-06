Uma Thurman interpreterà la presidentessa degli Stati Uniti

L'acclamata attrice candidata all'Oscar si unisce a un cast in cui figurano già Taylor Zakhar Perez, Alex Claremont-Diaz e Nicholas Galitzine col personaggio brillante di Ellen Claremont Condividi

Nel futuro di Uma Thurman c'è un ruolo da commedia. Quello dell'attrice, infatti, è l'ultimo nome annunciato, in ordine di tempo, del lungometraggio Red, White & Royal Blue, adattamento dell'omonimo romanzo di Casey McQuiston, autrice che ha raggiunto le vette delle classifiche dei bestseller del New York Times e di USA Today e che entrerà in fase di riprese questo mese nel Regno Unito. Nel film, una produzione Amazon Studios e Berlanti/Schechter Films, la Thurman sarà la presidentessa degli Stati Uniti Ellen Claremont; non c'è ancora una data per il debutto della pellicola in streaming.



Il cast del film diretto da Matthew Lopez approfondimento Super Pumped, Uma Thurman sarà Arianna Huffington nella serie tv Uma Thurman è una donna intelligente e piena di senso dell'umorismo e il primo a essere più che felice di poterla avere a disposizione sul set è proprio Matthew Lopez, drammaturgo all'esordio dietro la macchina da presa per Red, White & Royal Blue. Lopez, che ha anche scritto la sceneggiatura del film, è solo uno dei tanti nomi di alto livello coinvolti nella produzione di questa commedia che sulla carta si annuncia come uno dei titoli più interessanti che sbarcheranno sulla piattaforma di streaming in futuro. Prodotto da Greg Berlanti, Red, White & Royal Blue vedrà sul set, oltre alla Thurman anche Taylor Zakhar Perez (già apparso in The Kissing Both capitoli 2 e 3), Nicholas Galitzine (già nel cast di The Craft: Legacy), Clifton Collins Jr. (nel cast di Westworld), Stephen Fry (volto di The Dropout) e Sarah Shahi (che ha recitato in Sex/Life).