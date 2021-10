Super Pumped, Uma Thurman sarà Arianna Huffington nella serie tv

L'attrice americana, sempre più coinvolta in progetti per la televisione, affiancherà Joseph Gordon-Levitt nella prima stagione dello show antologico incentrato sui business controversi della Silicon Valley

Arianna Huffington, storica fondatrice dell'Huffington Post comparirà sullo schermo interpretata da Uma Thurman , coinvolta nella produzione dell'ultima serie Showtime “Super Pumped”. Il suo ruolo sarà funzionale all'interno di un racconto più vasto che punta a ricostruire per la TV la storia di Uber, la compagnia di trasporti fondata in California nel 2009. Al suo fianco, gli attori Joseph Gordon-Levitt e Kyle Chandler.

Nella prima stagione la storia di Uber

C'è entusiasmo tra i vertici di Showtime per gli sviluppi di “Super Pumped” che punta a diventare uno dei prodotti più interessanti delle stagioni future nonché un titolo di culto data la contemporaneità degli argomenti trattati. Amy Israel, vicepresidente del network statunitense, ha espresso la sua soddisfazione per l'attribuzione del ruolo di Arianna Huffington ad Uma Thurman che, con le sue note caratteristiche di interpretazione, saprà certamente connotare di sfumature complesse la versione sullo schermo una delle pioniere del giornalismo digitale.

Altre parole di apprezzamento sono state spese per “Super Pumped”, attualmente in progress, serie che si dichiara pronta a offrire intrattenimento di qualità definendo, al contempo, il contesto culturale dell'epoca presente. Sul set la Thurman troverà due nomi di alto profilo in quello che sarà, secondo le intenzioni degli autori, un racconto di Uber fin dagli esordi. Joseph Gordon-Levitt e Kyle Chandler saranno chiamati a impersonare, rispettivamente, Travis Kalanick, co-fondatore della piattaforma, e Bill Gurley, mentore di Kalanick. Stando alle informazioni diffuse, “Super Pumped” sarà una serie di carattere antologico e le diverse stagioni si soffermeranno su differenti storie di business che hanno inciso profondamente sulla cultura del nostro tempo.