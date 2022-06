Hollywood Stargirl, il cast del film da Grace VanderWaal a Uma Thurman

Una nuova avventura attende, Susan Caraway, aka la cantante Stargirl, nella città degli angeli. La California è lo scenario perfetto per coltivare sogni ancora più grandi in compagnia di nuovi amici. Sequel di Stargirl, successo per adolescenti del 2020, il secondo capitolo del film musicale, disponibile dal 3 giugno su Disney + ed è visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, promette di conquistare tutta la famiglia grazie alla presenza di star molto amate come Uma Thurman e Judy Greer