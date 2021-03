Hollywood Stargirl: Uma Thurman nel cast del film Disney

L’attrice reciterà nel sequel della pellicola uscita nel 2020 su Disney+, diretta da Julia Hart e con protagonista Grace VanderWaal. Interpreterà il personaggio di Roxanne Martel, una musicista che la protagonista Susan "Stargirl" Caraway ammira molto e che incontrerà durante il suo viaggio narrato in questo secondo film

È stato uno dei primissimi successi rilasciati direttamente in streaming sulla piattaforma e vedeva Grace VanderWaal nei panni della protagonista, diretta dalla regista Julia Hart. E, dato che squadra vincente non si cambia, l’accoppiata Grace VanderWaal + Julia Hart si ripresenterà nel sequel, stavolta affiancate dall’attore Elijah Richardson e dal compositore-musicista Michael Penn (quest’ultimo sta ideando, scrivendo ed eseguendo la musica originale che farà da colonna sonora al film).

La divina Uma Thurman si è unita al cast di Hollywood Stargirl , il sequel del film uscito nel 2020 su Disney+, Stargirl . La prima pellicola mescolava i due generi drama e romantico e ha sbancato, facendo breccia nei cuoricini di chiunque, dei giovani in particolare.

La star hollywoodiana non poteva che stare come il proverbiale “cacio sui maccheroni” in una pellicola che si intitola Hollywood Stargirl… Il personaggio che Uma Thurman interpreterà è quello di Roxanne Martel, una musicista che la protagonista Susan "Stargirl" Caraway ammira molto e che incontrerà durante il suo viaggio narrato in questo secondo film. La Thurman è attualmente impegnata sul set della serie televisiva Suspicion di Apple TV+, uno show di genere thriller ispirato alla serie israeliana False Flag. L’attrice recentemente è apparsa anche accanto a Robert De Niro nella commedia Nonno questa volta è guerra e al fianco di Tony Goldwyn nel fantasy horror di Netflix, Chambers .

La sceneggiatura di Hollywood Stargirl



Se la prima pellicola, uscita in streaming su Disney + nel marzo 2020, si concentrava sulla storia di un ragazzo che vive a Mica, in Arizona, che si innamora di una ragazza molto originale di nome Susan Caraway detta Stargirl, il secondo capitolo racconterà invece il viaggio di lei fuori dalla cittadina di Mica.

Un’avventura on the road che avrà tante tappe emozionanti in un mondo variegato, composto da parecchia musica, svariati sogni nel cassetto che escono e si avverano e molta, moltissima energia.



Il primo film, Stargirl, era un adattamento dell’omonimo romanzo bestseller scritto da Jerry Spinelli.

La sceneggiatura era stata scritta da Julia Hart e Jordan Horowitz, assieme a Kirsten Hahn. Per questo secondo step dell’avventura Disney troviamo alle prese con la sceneggiatura ancora la regista Julia Hart e Jordan Horowitz.



Ellen Goldsmith-Vein e Lee Stollman tornano anche stavolta come produttori per la Gotham Group, mentre Jordan Horowitz produrrà per la società di cui è proprietario insieme a Julia Hart, la Original Headquarters. Kirsten Hahn e Jerry Spinelli saranno i produttori esecutivi del film.

Per meglio calarci nell'atmosfera che ci aspetta, ecco il trailer di Stargirl. Per ingannare la spasmodica attesa dei tanti fan della mitica Susan Caraway alias Stargirl...