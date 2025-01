Afterhours, tour per celebrare 20 anni di "Ballate per piccole iene"

A vent’anni dall’uscita del loro ottavo album in studio, la band capitanata da Manuel Agnelli annuncia un tour celebrativo che prenderà il via a giugno e proseguirà per tutta l’estate. L’evento non sarà solo un’occasione per riascoltare dal vivo uno dei dischi più iconici del gruppo di Milano, ma anche per vedere una formazione quasi interamente originale tornare insieme sul palco

A vent’anni dall’uscita del loro ottavo album in studio, la band capitanata da Manuel Agnelli annuncia una tournée celebrativa che prenderà il via a giugno e proseguirà per tutta l’estate.

Questo disco, uscito nel 2005, rappresenta un momento di svolta per gli Afterhours, segnando il loro slancio verso il mercato internazionale. La versione originale in italiano fu prodotta da Manuel Agnelli insieme a Greg Dulli, mentre nel 2006 fu rilasciata una versione inglese intitolata Ballads for Little Hyenas, arricchita da una cover del brano The Bed di Lou Reed, tratto dal suo album cult Berlin.

Per celebrare l’anniversario, Ballate per piccole iene sarà ristampato in primavera in un’edizione speciale, pubblicata da USM/Universal Music Italia.

Il ritorno della formazione originale

Una delle grandi sorprese del tour sarà la reunion di alcuni membri storici della band. Dopo oltre un decennio, Giorgio Prette torna alla batteria, sostituendo Fabio Rondanini.

Accanto a lui, ci saranno il bassista Andrea Viti e Dario Ciffo, che ha contribuito per anni al sound del gruppo con chitarra e violino. Insieme a Manuel Agnelli, questi artisti ricreeranno l’energia e l’intensità che caratterizzavano il periodo di Ballate per piccole iene.

“Vent’anni di Ballate per piccole iene. L’album sarà ristampato in primavera in un’edizione speciale in uscita per USM/Universal Music Italia. A giugno, torneremo a suonarlo sul palco in formazione originale: Agnelli, Viti, Ciffo, Prette”. Questo è il messaggio con cui Agnelli e gli Afterhours hanno annunciato la tournée che partirà il 26 giugno da Bologna. Sono previste date fino ad agosto (trovate l’elenco di tutti i concerti nell’ultimo paragrafo di questo articolo). I biglietti saranno disponibili a partire dalle 14 di oggi, venerdì 24 gennaio.



"Suonare l'album dal vivo, con la band di allora"

“Qualche mese fa, quando è emersa la possibilità di ripubblicare Ballate per piccole iene, continuavo a raccogliere richieste di ascoltarlo di nuovo live, integralmente”, ha spiegato Manuel Agnelli. “È stato in quel momento che mi è venuta l’idea che suonarlo dal vivo, con la band di allora, avrebbe dato un senso più profondo al tutto. È bastata una telefonata ai compagni di strada di quella stagione. Dopo due ore, la band era di nuovo riunita. Questa è un po’ la “magia” del progetto Afterhours. È stato così tante cose, ha avuto così tante formazioni, che ti permette di rimetterti in strada senza contattare la nostalgia ma solo energie nuove”.