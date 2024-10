6/30 Foto di Virginia Bettoja

Alle Audition, Marina Del Grosso, in arte DEA.WAV, aveva ricevuto solo il no di Jake. Ai Bootcamp, la concorrente intende smentire il giudice con I Put a Spell on You di Screamin’ Jay Hawkins. “Non posso non darti una sedia dopo aver cantato in questo modo”, commenta Paola. “Non puoi fare una cover se non appartieni a quel contesto, o se non l’hai vissuto, o se non lo conosci, perché stai facendo un esercizio”, contesta invece Manuel. “Sono tutti bravissimi a cantare, ma non capiscono i pezzi”

