The Apprentice - Alle origini di Trump: ha ottenuto la nomination per Miglior Attore Protagonista a Sebastian Stan (che nel film veste i panni del giovane Donald Trump) e Miglior Attore Non Protagonista a Jeremy Strong (lo spietato avvocato Roy Cohn nel film). Con Sebastian Stan come protagonista, il film narra l’ascesa di Donald Trump a tycoon senza scrupoli. Uscito nei cinema poco prima delle elezioni americane, è già disponibile in streaming su Sky Cinema e NOW



The Apprentice - Alle origini di Trump, il film è in prima tv su Sky domenica 19 gennaio