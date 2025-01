Oscar® 2025, i film candidati su Sky Cinema e NOW

I film candidati agli Oscar® 2025 sono appena stati annunciati e su Sky Cinema e NOW sono già disponibili: THE APPRENTICE – ALLE ORIGINI DI TRUMP e DUNE – PARTE DUE, lo straordinario secondo capitolo della saga firmata da Denis Villeneuve che ha ottenuto 5 nomination. E su Sky Primafila molti altri film

Sono state annunciate a Los Angeles, in ritardo a causa dei disagi legati agli incendi in California, le candidature ai Premi Oscar 2025 che saranno assegnati domenica 2 marzo a Los Angeles con una cerimonia di gala al Dolby Theatre di Hollywood (LO SPECIALE).

I film candidati agli Oscar® 2025 annunciati sono già disponibili su Sky Cinema e NOW: THE APPRENTICE – ALLE ORIGINI DI TRUMP, che ha ottenuto la nomination per Miglior Attore Protagonista a Sebastian Stan (che nel film veste i panni del giovane Donald Trump) e Miglior Attore Non Protagonista a Jeremy Strong (lo spietato avvocato Roy Cohn nel film); DUNE – PARTE DUE, lo straordinario secondo capitolo della saga firmata da Denis Villeneuve che ha ottenuto 5 nomination: Miglior Film, Miglior scenografia, Miglior fotografia, Miglior sonoro, Migliori effetti visivi.

Su Sky Primafila inoltre molti altri film candidati. Sono già disponibili: IL ROBOT SELVAGGIO (3 nomination), IL REGNO DEL PIANETA DELLE SCIMMIE (1 nomination) e INSIDE OUT 2 (1 nomination). In arrivo il 27 gennaio IL GLADIATORE II (1 nomination) e ALIEN: ROMULUS (1 nomination) e il 20 febbraio uno dei protagonisti di questa edizione, WICKED (10 nomination).

Dal 28 febbraio infine sarà disponibile On Demand una collezione dedicata ai film da Oscar® che raccoglierà una ricchissima selezione di titoli premiati nelle passate edizioni.