Suspicion, il trailer della serie con Uma Thurman

Una clip di oltre due minuti è stata rilasciata da Apple TV + per annunciare la data di messa in onda mondiale di Suspicion , serie tv che farà il suo debutto il prossimo 4 febbraio . Il trailer finale, che offre un'ampia anticipazione delle atmosfere e dei temi dello show drammatico presenta l'ottimo cast che anima la vicenda in cui spicca l'attrice candidata all'Oscar Uma Thurman.

Suspicion: la trama

Fraintendimento, cospirazione e un mucchio di sospetti, come il titolo, del resto, non manca di sottolineare. Suspicion, la nuova avventura in giallo in otto puntate a breve su Apple TV +, si annuncia come un prodotto imperdibile per gli amanti del crime e delle storie in cui lo sviluppo di un'indagine complessa occupa uno spazio considerevole.

Il rapimento di un giovane statunitense, figlio di una donna d'affari, Katherine Newman, interpretata da Uma Thurman, diventa un vero e proprio caso internazionale quando quattro cittadini britannici vengono indicati come i principali sospetti dell'episodio. La fitta trama, che coinvolge l'FBI e le agenzie anticrimine nazionali ed estere, finisce col coinvolgere i protagonisti in una corsa a dimostrare la propria innocenza i cui esiti andranno ben oltre le apparenze. In questo thriller mozzafiato, l'unica regola valida per ogni attore in gioco è quella di diffidare di tutti.