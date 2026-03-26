Apex, il trailer del film con Charlize Theron. VIDEO

Netflix ha reso disponibile il trailer ufficiale di Apex, film diretto da Baltasar Kormákur, l'islandese che ha firmato anche Beast e Cani sciolti, scritto da Jeremy Robbins, già sceneggiatore della serie The Purge.

Il film, un survival thriller pieno di scontri, inseguimenti e sequenze cariche di adrenalina, vede protagonista Charlize Theron, preda di Taron Egerton, interprete di un uomo che le dà la caccia.

Nel cast c'è anche Eric Bana e pochi altri interpreti.

Dal trailer ufficiale, che completa le anticipazioni del primo teaser, online lo scorso dicembre, capiamo che la storia non necessita di troppi interpreti, dal momento che è una spietata lotta a due per la sopravvivenza.

La pellicola debutterà su Netflix il 24 aprile.

La trama del film

Charlize Theron è Sasha, una donna che ha subito un lutto e che decide di affrontare le emozioni della perdita con un viaggio nella natura selvaggia. Direzione: una delle località più remote e sperdute dell'Australia.

Il viaggio inizia con la richiesta di indicazioni a un uomo (Taron Egerton) a un distributore di carburante ma quello è solo il primo incontro tra i due.

Sasha rivedrà l'uomo una volta giunta sul posto. Durante la prima notte all'aperto, l'uomo le ruba l'attrezzatura e la avverte: ha un'ora di tempo per scappare e mettersi in salvo altrimenti lui la ucciderà.



Il trailer di Apex, poco più di due minuti di anticipazioni, svela le atmosfere del film mettendo insieme alcuni dei momenti più drammatici della caccia selvaggia tra l'uomo e la protagonista.

Sasha capisce immediatamente di non poter essere una preda e si trasforma a sua volta in una pericolosa inseguitrice del suo avversario.

Nel gioco mortale a due non c'è movente e non c'è pietà. Nemmeno il cacciatore ha un nome.

Theron, sempre perfetta in questi ruoli fisici, è anche produttrice della pellicola che ha tra i suoi punti di forza, la spettacolarità delle ambientazioni - le location australiane sono situate tra Sydney e i parchi naturali del Nuovo Galles del Sud.