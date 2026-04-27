La star sudafricana ha dato prova delle sue abilità da eroina del cinema action arrampicandosi su una parete rocciosa simile a quelle su cui si inerpica nella pellicola di a Baltasar Kormákur, ora disponibile in streaming

Non c'è limite alla creatività e alla sensazionalità quando il cinema incontra il marketing e se a questa formula si aggiunge Charlize Theron, la spettacolarità è assicurata.

L'attrice premio Oscar, protagonista di questa stagione cinematografica con Apex, thriller d'azione di Baltasar Kormákur, ha messo tutte le sue abilità fisiche a disposizione di Netflix, piattaforma che distribuisce il film, per promuovere la pellicola in streaming dal 24 aprile e visibile anche su Sky e su Now tramite la app Smart Stick.

Theron si è resa protagonista di una spettacolare scalata en plein air, a New York, sotto gli occhi dei passanti e dei media.

L'arrampicata su una finta parete rocciosa, simile a quelle che l'attrice ha scalato sul set, si è conclusa con pose scenografiche sul gigantesco cartellone pubblicitario che reclamizza il film a Times Square.

Inutile dire che le immagini dell'evento, diventate virali, hanno scatenato l'entusiasmo dei fan del premio Oscar, sempre più impressionati delle abilità e dal coraggio della loro beniamina.

La scalata spettacolare a Times Square Charlize Theron è una delle più grandi star contemporanee del cinema d'azione e non ci sta affatto a passare lo scettro alle altre colleghe.

A cinquant'anni (li ha compiuti lo scorso agosto) la sudafricana è più in forma che mai e le sue prodezze sullo schermo sono sempre ripagate dall'affetto del pubblico che ha già fatto conquistare ad Apex la prima posizione nella top ten dei film più visti su Netflix a pochi giorni dall'uscita.

Theron ha affrontato la scalata a Times Square con l'impegno e la caparbietà che avrebbe adottato sul set, come provano i video dell'impresa pubblicati via social sui canali della piattaforma e sul profilo ufficiale dell'attrice.

L'attrice, vestita di bianco, con una canotta e pantaloni comodi, si è resa ben visibile dai passanti di New York quando ha scalato la parete rocciosa allestita a Times Square per celebrare l'uscita del film.

Stretta in un'imbragatura tecnica, ha scalato la parete vertiginosa da gran professionista, velocemente e apparentemente senza sforzo, raccogliendo i frutti degli allenamenti svolti per realizzare le riprese del film che si sono svolte lo scoro anno in località selvagge dell'Australia, tra Sydney e i parchi naturali del Nuovo Galles del Sud.

Raggiunta la cima, la star si è seduta con le gambe penzoloni per prendere fiato, godersi la vista e scattare delle foto alla città da una postazione unica.

Prima di tornare giù, un invito al pubblico a guardare il film. Non avrà scalato a Times Square per nulla? Chiede, guardando dritta in camera. Vedi anche Apex, il trailer del film con Charlize Theron. VIDEO

Charlize Theron eroina del cinema action Charlize Theron è stata in grado di realizzare un vero e proprio teaser di Apex in presa diretta grazie alle abilità da scalatrice acquisite durante la lavorazione del film.

L'attrice, che ha riferito a People di non essersi mai arrampicata in vita sua tranne che da bambina quando scalava gli alberi per gioco, ha preso lezioni per settimane con Beth Rodden, un'insegnante che le ha fatto acquisire le abilità per lavorare in scenari naturali rocciosi e terreni difficili, come quelli che avrebbe trovato sul set australiano.

In Apex Charlize Theron è Sasha, una donna che decide di partire per un viaggio nella natura selvaggia per affrontare il dolore di un lutto.

Una volta giunta sul posto, deve difendersi con le unghie e con i denti da un uomo, interpretato da Taron Egerton, che è un serial killer psicopatico deciso ad ucciderla.

Apex, un survival thriller ad alto tasso di adrenalina, non è certo il primo ruolo che impegna fisicamente Charlize Theron.

Dal ruolo di Furiosa nella saga di Mad Max, a quello di Chipher in quella di Fast & Furious, l'attrice non ha paura di sporcarsi le mani e il viso sul set per calarsi nei panni di personaggi tosti e resilienti.

