A oltre un mese dalle polemiche sulle dichiarazioni di Timothée Chalamet sul balletto e sull'opera , considerate dall'attore discipline di scarsa importanza per il grande pubblico, Charlize Theron si inserisce nel dibattito che ha coinvolto enti e danzatori di tutto il mondo, in difesa della danza , che ha praticato con grande sacrificio da giovane, prima di diventare una star del cinema. Theron è intervenuta sull'argomento nel corso di una lunga intervista concessa a The New York Times nella quale ha raccontato la sua esperienza di danzatrice classica , ricordando quanto dura fosse la disciplina ed esprimendo la sua grande ammirazione per il lavoro dei ballerini professionisti. Quanto a Chalamet, la risposta dell'attrice è stata dura ma realistica: " Tra 10 anni l’AI sarà in grado di fare il lavoro di Timothée , mentre non potrà mai sostituire una persona su un palco che danza dal vivo".

"I ballerini sono dei supereroi"

Charlize Theron non nega che opera e balletto siano in difficoltà, per questo - dice - occorre sostenerli.

La posizione dell'attrice è diametralmente opposta a quella di Timothée Chalamet che, invece, sottolineava la debolezza di queste forme d'arte rispetto al cinema, ambito dello spettacolo solido.

Theron chiarisce con le sue parole che anche chi lavora nel cinema deve stare in guardia.

Il cinema è nel mezzo della rivoluzione nata dall'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale e il mestiere dell'attore è a richio come molti altri.

I ballerini, invece, non hanno niente da temere. Neppure la tecnologia più sofisticata sarà in grado di replicare i passi di un ballerino sul palco mentre danza dal vivo.

Lei lo sa bene perché ha danzato da professionista classica da giovane, prima di approdare al cinema.

"La danza è probabilmente la cosa più difficile che abbia mai fatto", ha detto la star al New York Times.

Anni di successi sul grande schermo non le hanno fatto dimenticare gli allenamenti, talvolta anche estremi e brutali, a cui si è sottoposta.

La cinquantenne ricorda le ferite sanguinanti e le vesciche che non guarivano mai.

"I ballerini sono dei supereroi", ha dichiarato senza mezzi termini. "Penso a quello che fanno ai loro corpi, in totale silenzio".

La danza le ha insegnato la disciplina, attraverso allenamenti tostissimi. L'attrice ha aggiunto: "Non hai un giorno libero (...) Devi allenarti ogni singolo giorno: è la mentalità del non mollare, non c’è altra opzione, si va avanti".