Doja Cat si schiera con i professionisti dell'opera e della danza

Su TikTok, sotto gli ultimi video pubblicati da Doja Cat, i fan le chiedono che fine abbia fatto la clip pubblicata un paio di giorni fa contro Timothée Chalamet, video che la cantante ha probabilmente cancellato dopo che quest'ultimo era diventato virale.

Doja Cat aveva usato la piattaforma social per inviare un messaggio a Chalamet invitandolo a riflettere sulla sua uscita a proposito dell'opera e del balletto, a detta dell'attore, forme d'arte sorpassate, di cui a nessuno importa.

La rapper di Los Angeles si è unita al coro di proteste globali che ha investito l'attore lo scorso weekend registrando la sua risposta spontanea.

Il balletto ha 500 anni, l'opera ne ha 400, ha detto la cantante, che ha aggiunto: "Qualcuno di nome Timothée Chalamet, ragazzone, tra l’altro, ha avuto il coraggio di dire in camera che a nessuno importa", ha detto Doja Cat pronunciando male il cognome dell'attore.

Dopo aver ripreso le dichiarazioni oggetto della polemica, la trentenne ha espresso ancora più duramente ciò che pensa della faccenda: "Ci sono delle regole di comportanento sull'opera, ce ne sono sul balletto. I ballerini si presentano alle prove alle sei del mattino, alle otto, e sanguinano, si mettono alla prova fisicamente, ogni singolo giorno. Solo perché rispettano e amano ciò che fanno".

Le stesse regole, che Doja Cat chiama "etiquette", valgono per il pubblico, che indossa il vestito migliore per andare agli spettacoli: "Ti siedi, nel tuo outfit migliore e stai zitto. Forse dovresti imparare qualcosa da questo", ha detto la rapper concludendo il video con un sorriso.