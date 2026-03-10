La cantautrice e rapper si è espressa sulle dichiarazioni dell'attore di Hollywood sul balletto e sull'opera difendendo i professionisti del palcoscenico e il pubblico che segue regolarmente gli spettacoli in tutto il mondo. Anche se è un momento difficile per il settore, non significa che a nessuno importi, ha commentato
Continua nel mondo dello spettacolo la discussione sulle dichiarazioni di Timothée Chalamet sull'opera e il balletto, forme d'arte che, secondo l'opinione dell'attore statunitense hanno perso di valore. Chalamet, che ha indotto alla replica a mezzo social numerosi professionisti di entrambi i settori nonché i principali teatri del mondo dopo aver dichiarato di non voler lavorare nella danza o nell'opera, mantenute vive nonostante a nessuno importino più, è stato chiamato in causa anche da Doja Cat in un video postato su TikTok dal contenuto altamente polemico nei suoi riguardi.
Il video, ora rimosso dalla piattaforma, conteneva una risposta articolata alle posizioni dell'attore in corsa per l'Oscar.
Doja Cat si schiera con i professionisti dell'opera e della danza
Su TikTok, sotto gli ultimi video pubblicati da Doja Cat, i fan le chiedono che fine abbia fatto la clip pubblicata un paio di giorni fa contro Timothée Chalamet, video che la cantante ha probabilmente cancellato dopo che quest'ultimo era diventato virale.
Doja Cat aveva usato la piattaforma social per inviare un messaggio a Chalamet invitandolo a riflettere sulla sua uscita a proposito dell'opera e del balletto, a detta dell'attore, forme d'arte sorpassate, di cui a nessuno importa.
La rapper di Los Angeles si è unita al coro di proteste globali che ha investito l'attore lo scorso weekend registrando la sua risposta spontanea.
Il balletto ha 500 anni, l'opera ne ha 400, ha detto la cantante, che ha aggiunto: "Qualcuno di nome Timothée Chalamet, ragazzone, tra l’altro, ha avuto il coraggio di dire in camera che a nessuno importa", ha detto Doja Cat pronunciando male il cognome dell'attore.
Dopo aver ripreso le dichiarazioni oggetto della polemica, la trentenne ha espresso ancora più duramente ciò che pensa della faccenda: "Ci sono delle regole di comportanento sull'opera, ce ne sono sul balletto. I ballerini si presentano alle prove alle sei del mattino, alle otto, e sanguinano, si mettono alla prova fisicamente, ogni singolo giorno. Solo perché rispettano e amano ciò che fanno".
Le stesse regole, che Doja Cat chiama "etiquette", valgono per il pubblico, che indossa il vestito migliore per andare agli spettacoli: "Ti siedi, nel tuo outfit migliore e stai zitto. Forse dovresti imparare qualcosa da questo", ha detto la rapper concludendo il video con un sorriso.
"C'è ancora un pubblico" (a cui interessa)
Doja Cat ha espresso la sua visione sulla polemica più calda a Hollywood in questo momento sottolineando che anche lei è consapevole di quanto l'intero mondo dello spettacolo sia in sofferenza oggi. Ciò non significa che al pubblico e a chi ci lavora non importi mantenere vive arti così nobili e rilevanti.
"Non importa se l'industria sta avendo un momento difficile (...) Il tuo settore ha un momento difficile. La mia industria ha un momento difficile. Non significa che alla gente non importi. Alla gente interessa. Ai ballerini interessa. Ai cantanti interessa. Al pubblico importa. Perché c’è ancora un pubblico", ha detto perentoriamente Doja Cat.
Il video, che è stato rimosso dal profilo personale della cantante, è ancora presente sulla piattaforma, ripreso da molti account che hanno condiviso il suo punto di vista.
