Chalamet, aumentano gli incassi a teatro dopo la polemica sul balletto

Timothée Chalamet continua ad essere al centro della discussione a proposito dell' opera e del balletto , da lui considerate forme d'arte di poco interesse per il pubblico in una dichiarazione dello scorso febbraio, una uscita poco felice che a marzo ha scatenato una massiccia ondata di polemiche globali alimentate dalle risposte dei maggiori teatri, enti e artisti del mondo. A un mese dal culmine della discussione che, per alcuni, potrebbe aver contribuito alla mancata vittoria dell'Oscar per la star statunitense - il dibattito globale si è infiammato a pochi giorni dagli Academy Awards - si tirano le somme. Chalamet si è messo il cuore in pace per la sconfitta e, mentre il pubblico inizia a perdonarlo per le sue posizioni, da Londra arrivano i ringraziamenti . Alex Beard , direttore della Royal Ballet and Opera , ha ringraziato pubblicamente l'attore. La polemica nata dalle sue dichiarazioni ha rialzato gli incassi al botteghino dimostrando l'interesse del pubblico per gli spettacoli lirici e di danza, a dispetto di quanto affermato dal divo di Dune.

La polemica fa bene alla RBO di Londra

"Grazie Timmy!" ha detto Alex Beard al Times in un'intervista che commenta i risultati positivi al botteghino delle ultime settimane della Royal Ballet and Opera di Londra, dove il pubblico si è recato massicciamente per supportare l'ente dimostrando quanto opera e balletto continuino ad attirare l'interesse di un pubblico ampio.

Chalamet aveva detto in un'intervista di non avere interesse a lavorare, o a mantenere viva, una forma di spettacolo che non importava più a nessuno.

L'ente londinese è stato uno dei primi a rispondere pubblicamente all'attore via social invitandolo a riconsiderare le sue posizioni e a frequentare il teatro, che per lui avrebbe sempre avuto le porte aperte.

Il teatro londinese ha poi aperto una campagna per la vendita al pubblico di biglietti a un prezzo promozionale, iniziativa che è stata un successo di vendite.

"La reazione del pubblico è stata semplicemente fantastica”, ha detto Beard ma ciò che è veramete notevole è la quantità di reazioni social del pubblico online. Anche chi non ha acquistato i ticket si è mobilitato in difesa di arti antichissime e universalmente apprezzate.

il direttore fa notare che una parte considerevole dei paganti appartiene a una fascia d'età compresa tra i venti e i trent'anni, la stessa di Chalamet che a dicembre scorso ha spento trenta candeline. La cosiddetta Gen Z, a cui Chalamet appartiene e che compone lo zoccolo duro dei suoi fan, non la pensa evidentemente come il suo beniamino.