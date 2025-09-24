La Sposa, il trailer del film con Christian Bale

Warner Bros. Pictures ha pubblicato il primo trailer del film La sposa di Maggie Gyllenhaal con protagonisti Jessie Buckley e Christian Bale. Uscirà nei cinema italiani il 5 marzo 2026.

Secondo la sinossi ufficiale, “un solitario Frankenstein si reca nella Chicago degli anni Trenta per chiedere aiuto al Dr. Euphronius per creare una compagna. I due rinvigoriscono una giovane donna assassinata e nasce la Sposa. Lei è oltre ciò che ciascuno di loro aveva immaginato, innescando una storia d’amore infuocata, l’attenzione della polizia e un movimento sociale selvaggio e radicale”.

Ispirata al romanzo Frankenstein di Mary Shelley del 1818 e al film La moglie di Frankenstein diretto nel 1935 dal regista James Whale, la pellicola La sposa vede Jessie Buckley nel ruolo della protagonista e Christian Bale nel ruolo del mostro di Frankenstein. Il cast include anche Penélope Cruz nel ruolo di Myrna, Annette Bening, Peter Sarsgaard, Julianne Hough e Jake Gyllenhaal.

Nell’aprile 2024, la regista Maggie Gyllenhaal aveva pubblicato le prime foto scattate sul set, compresa una prova con Christian Bale truccato come Frankenstein. La troupe del film include Lawrence Sher, il direttore della fotografia di Joker, Sandy Powell, la costumista di Cenerentola, e Karen Murphy, la scenografa di Elvis. La pellicola La sposa è la seconda girata da Maggie Gyllenhaal dopo il film La figlia perduta del 2021, che è stata tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, che ha ottenuto tre nomination agli Oscar e che aveva come protagonisti gli stessi Jessie Buckley e Peter Sarsgaard.

La sposa di Maggie Gyllenhaal racconta la figura di Frankenstein, così come la pellicola Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Frankenstein di Guillermo Del Toro con protagonista Jacob Elordi (Euphoria e Saltburn). Ambientata tra la guerra di Crimea e i ghiacci dell’Artico, segue il brillante scienziato-artista Victor Frankenstein (Oscar Isaac), ossessionato dall’idea di sfidare la morte. La sua Creatura (Jacob Elordi), concepita come un mosaico di cadaveri mutilati, non nasce per suscitare orrore, bensì compassione, dal momento che porta in sé la bellezza e l’orrore della vita. “Il film mostra il nostro diritto all’imperfezione e ci ricorda cosa significhi restare umani nel periodo meno umanizzante della storia”, ha dichiarato il regista. “Frankenstein diventa così un manifesto politico e poetico. Non un horror in costume, ma un melodramma rock, vibrante di rosso e nero, di corpi feriti e di anime in cerca di amore. È un film che mette in scena l’ansia dell’adolescenza, la ribellione contro Dio e il capitalismo, le domande radicali che bruciano e che non trovano risposta”, ha scritto Paolo Nizza di Sky TG24 nella recensione alla proiezione alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 2025. “Il cuore pulsante del film è la relazione tra Victor e la Creatura: padre e figlio, carnefice e vittima, specchi deformanti dello stesso dolore. Oscar Isaac restituisce un Victor fragile e mostruoso insieme: “un tiranno che si crede vittima”, come lo definisce Del Toro”. La pellicola include nel cast anche Mia Goth, Lars Mikkelsen, David Bradley, Christian Convery, Charles Dance e Christoph Waltz.