Cime tempestose, Owen Cooper è la versione giovane di Heathcliff

Dal capolavoro di Emily Brontë prende forma un nuovo adattamento cinematografico dove l'attore, vincitore di un Emmy a soli 15 anni, recita al fianco di Margot Robbie e Jacob Elordi. Nelle sale dal 13 febbraio 2026

Fresco di vittoria agli Emmy Awards come miglior attore non protagonista nella miniserie Adolescence, Owen Cooper è pronto per un salto nel mondo dei grandi. A soli 15 anni, l’attore britannico ha già catturato l’attenzione dell’industria e ora si prepara a interpretare il giovane Heathcliff nella nuova versione cinematografica di Wuthering Heights (Cime Tempestose) diretta da Emerald Fennell, al fianco di Jacob Elordi (Heathcliff) e Margot Robbie (Catherine Earnshaw). L’uscita in sala è prevista per il 13 febbraio 2026 (IL TRAILER)

L’eredità letteraria di un giovane Heathcliff Interpretare Heathcliff da ragazzo rappresenta per Cooper un’opportunità e una sfida di tutt’altro tipo. Nella nuova versione firmata da Fennell, il giovane attore vestirà i panni del protagonista nella sua infanzia, poco prima della trasformazione in quell’anti-eroe byroniano tormentato e ossessivo che sarà interpretato da Jacob Elordi. Il personaggio creato da Emily Brontë nel 1847 è considerato un archetipo dell’eroe romantico oscuro: un uomo segnato da gelosia, amore ossessivo e comportamenti autodistruttivi che finiscono per travolgere non solo se stesso ma anche chi gli sta intorno. Cooper interpreta dunque non solo un ruolo iconico, ma che possiede anche un’eredità narrativa importante, caratterizzato da emozioni (anche estreme) e da una profonda trasformazione interiore. Leggi anche Cime Tempestose, riprese finite. Elordi: "Una vera epopea"

È altrettanto evidente che Fennell – nota per il suo stile audace e provocatorio – offrirà una reinterpretazione personale del personaggio, rinnovandone alcuni tratti. In questo senso, Cooper potrebbe dare corpo non solo a un ragazzo segnato dal dolore, ma anche a una figura in divenire, che anticipa la complessità del futuro Heathcliff adulto. Non è ancora dato sapere quanto spazio narrativo e visivo avrà l’attore all’interno del film: forse solo un flashback dell’infanzia, anche breve ma pur sempre decisivo per delineare la parabola del personaggio. In ogni caso, Cime Tempestose si delinea come un progetto impegnativo ma potenzialmente decisivo per la carriera di Cooper, al fianco di un cast di richiamo che contribuisce ad accendere l’interesse del pubblico, soprattutto quello più giovane.