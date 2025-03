Owen Cooper, chi è l'attore della serie Adolescence

Cresciuto in una cittadina poco distante da Manchester, l'attore classe 2009 è un talento nato per Philip Barantini, regista della serie che sta conquistando il pubblico televisivo.

Nel prossimo futuro sarà la versione giovane di Jacob Elordi sul grande schermo

Adolescence ha debuttato su Netflix lo scorso 13 marzo ma ha già conquistato un posto tra le serie televisive più rilevanti della stagione 2025, lo confermano i numeri delle visualizzazioni dello show in streaming (visibile anche su Sky Q, Sky Glass e tramite app su NOW Smart Stick) e il dibattito che si è creato quasi immediatamente sulle molte tematiche affrontate in soli quattro episodi girati con la tecnica del piano sequenza.

La serie, un prodotto di genere crime, thriller e poliziesco, vanta una scrittura e una regia solide e un cast molto valido composto da un numero ristretto di attori, tra cui spiccano Stephen Graham - anche co-creatore - Erin Doherty e Owen Cooper, interprete di Jamie, il ragazzino accusato dell'omicidio di una sua coetanea da cui muove la trama.

Cooper, alla sua prima vera esperienza di rilievo in carriera, è una delle star del momento. Dopo la serie Netflix passerà a un ruolo per il cinema: sarà diretto da Emerald Fennell in Cime Tempestose.

Owen Cooper, la star di Adolescence classe 2009

Fin dai primi concitati minuti di Adolescence, lo show dà risalto al suo giovane protagonista, Jamie Miller, interpretato da Owen Cooper, un volto nuovo per il pubblico appassionato di serie televisive e anche di film.

Il giovane attore, infatti, con Adolescence ha avuto il suo primo ruolo di rilievo, un ruolo da protagonista che ha messo in evidenza le sue spiccati doti drammatiche all'interno di una produzione tutt'altro che semplice.

La scelta di girare Adolescence con episodi ciascuno composto da un unico piano sequenza ha messo gli interpreti nelle condizioni di essere più preparati del normale. Barantini, regista dello show, si è speso in ampie lodi nei confronti di quell'attore giovanissimo che a soli 14 anni ha sbalordito tutti con le sue capacità e la sua preparazione.

Dove ha studiato Cooper? A Manchester, in un club teatrale dove ha iniziato a prendere lezioni di recitazione a 7 anni. Tutto poco distante da dove è nato, Warrington, nel 2009.

Nessuno dei suoi si aspettava che intraprendesse la carriera artistica, nella sua famiglia fanno tutt'altro: padre informatico, mamma badante, due fratelli più grandi di lui entrambi elettricisti.

Nel tempo libero, da tifoso del Manchester, Owen Cooper gioca a calcio, come molti dei suoi coetanei.

