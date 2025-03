Cime tempestose, Margot Robbie sul set in abiti da eroina 800esca

I primi scatti con l'attrice candidata all'Oscar nei panni di Catherine Earnshaw hanno scatenato una pioggia di commenti da parte dei fan dell'opera di Brontë che hanno contestato il look del personaggio e anche i costumi

Cime Tempestose, il nuovo adattamento cinematografico del romanzo omonimo di Emily Brontë firmato da Emerald Fennell con Margot Robbie e Jacob Elordi, arriverà nelle sale alla vigilia di San Valentino 2026 ma la curiosità è tanta fin da quando il progetto è stato annunciato.

Non stupisce, dunque, che i primi scatti dal set con Margot Robbie, protagonista della pellicola nei panni di Catherine Earnshaw, abbiano già fatto il giro della rete.

Robbie, che ha mantenuto la sua capigliatura bionda per il ruolo, è stata fotografata in abito bianco, velo e bouquet di fiori tra le mani. Inutile dire che i fan si sono già scatenati coi commenti.

I commenti alla foto e all'abito bianco di Margot Robbie Cime tempestose è un classico della letteratura inglese senza tempo.

Sebbene siano passati quasi duecento anni dalla sua pubblicazione (la prima è del 1847), non ha mai smesso di affascinare il pubblico con la sua storia d'amore impossibile che si sviluppa in una cornice romantica e gotica insieme.

Non c'è da meravigliarsi, allora, della grande quantità di commenti che sono piovuti sotto le foto di Margot Robbie nei panni della protagonista Catherine.

Gli scatti, che mostrano l'attrice in abito bianco, un dress col bustier e crinolina, la "gabbia", il sottogonna simbolo dello stile femminile vittoriano, hanno aperto il dibattito sulla fedeltà di Fennell, regista e autrice della sceneggiatura, al romanzo di Brontë.

I fan, che già avevano sollevato perplessità sul casting (per molti la protagonista doveva essere interpretata da un'attrice più vicina, per età, a quella della giovane Cathy), contestano adesso le scelte di look della nuova Lady Catherine Earnshaw.

Cathy è bruna - dicono - mentre Margot Robbie sul set sfoggia la sua classica chioma bionda.

Il costume, un abito bianco completo di velo ricamato, che da molti è stato interpretato come un look da sposa, ha aperto un vero e proprio dibattito.

La maggior parte dei commenti evidenzia la mancanza di fedeltà dell'abito ai canoni della moda dei primi anni dell'Ottocento in cui è ambientata la storia.

Gli abiti nuziali bianchi sono stai introdotti nel Regno Unito con le nozze della Regina Victoria. Prima del matrimonio con Alberto nel 1840, il white dress come lo conosciamo oggi, non era in uso.

È probabile, però, che Fennell abbia considerato l'abito di un'altra Catherine famosa del grande schermo. Il dress bianco ricorda quello di Merle Oberon che nel 1939 fu Cathy in Cime Tempestose di Wyler, adattamento in cui recitò accanto a Lawrence Olivier. Leggi anche Cime Tempestose, il film con Margot Robbie sarà di Warner Bros.

Emerald Fennell sul set dell'adattamento nel Regno Unito Il dibattito sul look di Margot Robbie come interprete della Cathy di Cime Tempestose riapre il discorso eterno sulla libertà di un autore di rielaborare materiali e storie già esistenti, un tema che si fa sempre più caldo quando l'opera originale è molto conosciuta e molto amata dal pubblico.

Il discorso, evidente a molti livelli, è sempre più attuale nell'epoca dei social media e della diffusione di materiale proveniente dal set, spesso non condiviso dalla produzione come anteprima ufficiale.

Emerald Fennel è attiva sul set di Cime Tempestose dalla fine di gennaio. Le riprese si stanno svolgendo nel Regno Unito, presso gli Sky Studios Elstree per Warner Bros. Le foto in questione sembrano scattate in esterno, in una brughiera. Il velo di Margot Robbie è agitato dal vento.

I fan del romanzo si aspettano una storia tormentata e personaggi che sappiano riportare sullo schermo il carattere dei protagonisti, uomini e donne agitati da passioni violente, eroi ed eroine gotici in grado di catturare lo spirito di un'epoca.

Non sappiamo ancora che tipo di adattamento di Cime Tempestose realizzerà Fennell, già Oscar per la sceneggiatura di Una donna promettente, ma vista la sua passione per le ambientazioni d'epoca, vedi Saltburn, ci sono pochi dubbi sul fascino dell'aspetto visivo dell'opera. Approfondimento Saltburn, la tenuta del film è presa d'assalto dagli intrusi

