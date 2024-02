Saltburn, la tenuta del film è presa d'assalto dagli intrusi

Saltburn è stato snobbato agli Oscar e anche ai Golden Globes e ai britannici BAFTA non se l'è cavata meglio , accumulando solo candidature che non hanno portato nessun premio . A dispetto dell'accoglienza della critica, la pellicola di Emerald Fennell - un progetto che la regista e sceneggiatrice premio Oscar voleva realizzare da tutta la vita - ha conquistato i cuori del grande pubblico che del titolo ha apprezzato praticamente tutto, dalla travolgente prova degli attori, dagli ottimi Barry Keoghan e Jacob Elordi fino a Rosamund Pike, alle musiche , alla fotografia, che concorre a contribuire l' incredibile estetica lussuosa e decadente che attraversa la pellicola. Elemento chiave del fascino visivo del thriller, senz'altro la tenuta dei Catton , a cui la regista ha dato un'attenzione tale da farla sembrare un vero e proprio personaggio al pari degli altri della storia. Fennell, che è vicina all'alta società inglese, voleva una location inedita per il suo film e dal momento che conosce personalmente i proprietari della tenuta in cui è stato girato Saltburn, ha chiesto loro il permesso di usare la lussuosa dimora come set. L'enorme successo di pubblico di Saltburn ha fatto il resto. La pellicola, giunta in streaming tra le vacanze di Natale e l'inizio del nuovo anno (attualmente presente in streaming su Prime Video e visibile anche su Sky Q e Now), è stata tra i principali argomenti di discussione sui social da parte degli appassionati di cinema e non solo. Il proliferare di contenuti sul castello e i suoi interni barocchi, sfondo delle avventure di Elordi e della sua eccentrica e ricca famiglia, ha scatenato una curiosità tale da far arrivare nel Northamptonshire decine e decine di visitatori al giorno i quali superano i confini del sentiero pubblico che attraversa la tenuta per avventurarsi illecitamente tra i giardini privati del castello. Drayton House , il vero nome della tenuta che nel film è chiamata Saltburn, ha sempre tenuto chiuse le sue porte ai curiosi. Oggi è uno dei posti più cercati del Regno Unito e le coordinate per arrivarci sono state diffuse anche su TikTok .

Saltburn e l'estetica Old Money



“Non immaginavo che il film generasse un interesse di tale portata sulla tenuta”, ha detto Charles Stopford Sackville ai giornali raccontando, non senza un certo disagio, di aver mandato via dalla sua proprietà anche fino a cinquanta persone che tentavano di rubare scatti e registrare video a Drayton House.

Sebbene non ci siano stati grossi problemi, poiché la maggior parte delle persone è semplicemente curiosa, il proprietario del castello che compare nel film è abbastanza preoccupato che il fenomeno non finisca.

Sono in molti, ormai, ad aver condiviso sui social media le indicazioni per giungere a Drayton House, un vero gioiello immerso nella campagna inglese che custodisce tantissima storia tra le sue mura centenarie. Tuttavia, dal momento che la proprietà è assolutamente privata e non ha mai aperto al pubblico, è singolare per il suo possessore vedere dei perfetti estranei usarla come sfondo di video sulle note di Murder On The Dancefloor - il brano che si sente nel finale in cui l'attore Barry Keoghan si esibisce nudo in una danza scatenata.

Tra le clausole della produzione c'era il divieto per tutti i realizzatori di Saltburn di rivelare l'ubicazione della dimora che, tuttavia, è stata diffusa dai media poco prima dell'uscita del film. Del resto, è impossibile, per un residente del posto o per un appassionato di architettura, non riconoscere le sontuose mura gotiche del castello che fa da cornice a Saltburn.

Drayton House, a Lowick, è una dimora la cui costruzione risale al XIV secolo. Rimasta sempre privata e mai fotografata neppure dalle riviste di design e architettura, è un tesoro misterioso e antico che è ben piantato nella realtà e rappresenta lo scenario ideale per quella favola al contrario che è Saltburn.

Il film, come certamente sa la sua regista, sfrutta l'attuale tendenza che ha portato l'estetica Old Money in cima alle ricerche del pubblico dei social media. In un momento storico in cui è tornata a molti la passione per l'antiquariato e per le atmosfere delle epoche passate, un film del genere non poteva non attrarre l'attenzione del pubblico.