7/20 ©Getty

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA - Da'Vine Joy Randolph è la miglior attrice non protagonista per il suo ruolo in The Holdovers - Lezioni di vita. Era in competizione con Danielle Brooks (Il colore viola), Claire Foy (Estranei - All of Us Strangers), Sandra Huller (La zona d'interesse), Rosamund Pike (Saltburn) ed Emily Blunt (Oppenheimer)