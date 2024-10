Cime Tempestose, Warner Bros. ottiene film con Robbie ed Elordi

L'adattamento del celebre romanzo di Emily Brontë diretto dalla regista Emerald Fennell (che ha scritto e diretto il film Una donna promettente, per il quale ha vinto l'Oscar alla migliore sceneggiatura originale) con i due divi Hollywood protagonisti è ora del gruppo Warner Bros. Motion Pictures, che l’ha acquisito da parte di MRC. Il progetto ha scatenato “una feroce battaglia per i diritti”, come risposta il magazine americano Variety

Cime Tempestose sarà prodotto da Warner Bros.: il nuovo adattamento del celebre romanzo di Emily Brontë diretto dalla regista Emerald Fennell con i due divi Hollywood protagonisti è ora del gruppo Warner Bros. Motion Pictures, che l’ha acquisito da parte di MRC. Il progetto ha scatenato “una feroce battaglia per i diritti”, come risposta il magazine americano Variety.

MRC è lo studio che finanzia il film, LuckyChap produce ed Emerald Fennell ha scritto, dirigerà e produrrà l'adattamento cinematografico basato sul romanzo di Emily Brontë. Fennell è un'attrice, sceneggiatrice e regista britannica, nota soprattutto per aver co-scritto la serie Killing Eve, per aver interpretato Camilla Parker-Bowles nella terza e quarta stagione di The Crown, nonché per aver scritto e diretto il film Una donna promettente, per il quale ha vinto l'Oscar alla migliore sceneggiatura originale.



Warner Bros. Pictures distribuirà Cime tempestose nei cinema di tutto il mondo, fanno sapere i media statunitensi.

Il film Cime tempestose segna la seconda collaborazione tra MRC, LuckyChap e Fennell dopo il successo di Saltburn. Si tratta inoltre della terza collaborazione con LuckyChap e Fennell, che già avevano lavorato assieme per la pellicola Una donna promettente (titolo originale: Promising Young Woman), per la quale Emerald Fennell ha vinto l'Oscar alla migliore sceneggiatura originale.

“Siamo entusiasti di collaborare con MRC, Emerald Fennell e LuckyChap per questo adattamento cinematografico di Cime tempestose”, hanno dichiarato Michael De Luca e Pam Abdy del gruppo Warner Bros. Motion Pictures in una dichiarazione congiunta. “Dal momento in cui ci è stata presentata la visione di Emerald per il film, e con un cast straordinario guidato da Margot e Jacob, ci siamo immediatamente impegnati a forgiare una partnership con questo team per garantire che il film arrivasse nelle sale di tutto il mondo”.