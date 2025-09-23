La casa delle bambole di Gabby, tutto sul film in arrivo in sala

Introduzione
Dopo il successo televisivo della serie animata La casa delle bambole di Gabby, la piccola eroina approda sul grande schermo con un lungometraggio che unisce animazione e live action.
Si tratta di La casa delle bambole di Gabby - Il Film ed è un’avventura cinematografica con cui la protagonista dello show di successo firmato Netflix arriva in sala.
Diretto da Ryan Crego e prodotto da DreamWorks Animation, La Casa delle Bambole di Gabby – Il Film debutterà nelle sale italiane il 25 settembre 2025, distribuito da Universal Pictures.
Un’opera che mescola fantasia, avventura e commedia in un racconto pensato per tutta la famiglia, della durata di 85 minuti.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere di La Casa delle Bambole di Gabby – Il Film. Nel frattempo, potete guardare il trailer della pellicola nel video che trovate in alto, nella clip posta in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama: un viaggio tra realtà e immaginazione
In La Casa delle Bambole di Gabby – Il Film, al centro della storia c’è Gabby, interpretata da Laila Lockhart Kraner, che intraprende un viaggio on the road insieme alla nonna Gigi verso la sorprendente città di Cat Francisco.
La serenità dell’avventura viene spezzata quando il bene più prezioso della bambina, la sua casa delle bambole, finisce nelle mani di Vera, una bizzarra signora amante dei gatti. Da quel momento Gabby si trova costretta a intraprendere un’avventura nel mondo reale, riunendo i suoi amici Gabby Cats per riportare a casa il giocattolo perduto prima che sia troppo tardi.
Un cast ricco di volti e voci
La Casa delle Bambole di Gabby – Il Film porta sullo schermo un nutrito gruppo di interpreti, molti dei quali riprendono i personaggi già noti nella serie. Oltre a Laila Lockhart Kraner, nel ruolo di Gabby, il pubblico ritroverà Eduardo Franco nei panni di DJ Catnip, Donovan Patton come Cat Rat e Juliet Donenfeld che dà voce a Cakey.
Nel cast live action spiccano Gloria Estefan, che interpreta la nonna Gigi, e Kristen Wiig, chiamata a dare vita alla stravagante Vera. A completare il quadro ci sono Thomas Lennon, Jason Mantzoukas, Ego Nwodim, Kyle Mooney, Melissa Villaseñor e Fortune Feimster in nuovi ruoli, mentre tra i doppiatori figurano Logan Bailey (Pandy Paws), Melissa Villaseñor (Sunflower), Matty Matheson (Cookie Bobby), Ego Nwodim (Twiggy), Maggie Lowe (Baby Box), Sainty Nelsen (Pillow Cat), Tara Strong (Kitty Fairy), Carla Tassara (Carlita) e Secunda Wood (MerCat).
Le origini: dalla serie Netflix al cinema
Il lungometraggio La Casa delle Bambole di Gabby – Il Film nasce come estensione dell’universo narrativo della serie La casa delle bambole di Gabby (Gabby's Dollhouse), creata da Traci Paige Johnson e Jennifer Twomey, già ideatrici di Blue's Clues & You!. Lanciata su Netflix e NBCUniversal Television a partire dal 5 gennaio 2021, la serie utilizza una tecnica mista interattiva ed è rivolta principalmente al pubblico prescolare.
Nel corso degli anni sono arrivate diverse stagioni, distribuite a livello internazionale, mentre in Italia è stata trasmessa anche in chiaro su Cartoonito a partire dal 5 settembre 2022, oltre che in streaming sulla piattaforma Netflix.
La produzione del film
Il progetto cinematografico di La Casa delle Bambole di Gabby – Il Film è stato annunciato nell’aprile 2024 da DreamWorks Animation, che ha confermato Ryan Crego alla regia e Steven Schweickart come produttore. Gli stessi creatori della serie, Traci Paige Johnson e Jennifer Twomey, figurano come produttori esecutivi. Le riprese principali sono iniziate il 10 luglio 2024 a Vancouver, in British Columbia, e sono proseguite fino al 2025.
Nel corso dei mesi, il cast si è arricchito di nuovi nomi: a febbraio 2025 sono entrate Maria Bamford e Mimi Webb, mentre ad aprile, durante il CinemaCon, sono stati annunciati i ruoli di Kristen Wiig e Gloria Estefan. A maggio, con l’uscita del trailer, si è aggiunta la conferma della presenza di Ego Nwodim, Kyle Mooney, Melissa Villaseñor, Thomas Lennon, Jason Mantzoukas e Fortune Feimster.
Musica e colonna sonora
Le musiche originali di La Casa delle Bambole di Gabby – Il Film portano la firma di Stephanie Economou, che ha composto lo score e curato le canzoni interpretate dalla protagonista Laila Lockhart Kraner.
Alla colonna sonora si aggiungono brani inediti realizzati dal gruppo Aespa e dalla cantante Lu Kala, arricchendo ulteriormente l’atmosfera musicale del racconto.
L’uscita nelle sale
Dopo la première mondiale svoltasi a Melbourne il 13 settembre 2025, La Casa delle Bambole di Gabby – Il Film approderà nelle sale statunitensi il 26 settembre, distribuito da Universal Pictures.
In Italia, invece, l’appuntamento con il pubblico è fissato per il 25 settembre 2025. Un film che promette di portare sul grande schermo l’incanto della serie amata dai più piccoli, unendo avventura, immaginazione e il fascino senza tempo delle storie di amicizia.