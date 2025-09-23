La casa delle bambole di Gabby, tutto sul film in arrivo in sala

Il progetto cinematografico di La Casa delle Bambole di Gabby – Il Film è stato annunciato nell’aprile 2024 da DreamWorks Animation, che ha confermato Ryan Crego alla regia e Steven Schweickart come produttore. Gli stessi creatori della serie, Traci Paige Johnson e Jennifer Twomey, figurano come produttori esecutivi. Le riprese principali sono iniziate il 10 luglio 2024 a Vancouver, in British Columbia, e sono proseguite fino al 2025.

Nel corso dei mesi, il cast si è arricchito di nuovi nomi: a febbraio 2025 sono entrate Maria Bamford e Mimi Webb, mentre ad aprile, durante il CinemaCon, sono stati annunciati i ruoli di Kristen Wiig e Gloria Estefan. A maggio, con l’uscita del trailer, si è aggiunta la conferma della presenza di Ego Nwodim, Kyle Mooney, Melissa Villaseñor, Thomas Lennon, Jason Mantzoukas e Fortune Feimster.