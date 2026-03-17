È online il teaser trailer di Dune – Parte Tre, capitolo conclusivo della saga diretta da Denis Villeneuve e tratta dai romanzi di Frank Herbert. Il film, ispirato a Messia di Dune, riporta sul grande schermo Timothée Chalamet e Zendaya insieme a un cast stellare che include Florence Pugh, Robert Pattinson e Javier Bardem. Uscita al cinema a dicembre