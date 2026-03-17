È online il teaser trailer di Dune – Parte Tre, capitolo conclusivo della saga diretta da Denis Villeneuve e tratta dai romanzi di Frank Herbert. Il film, ispirato a Messia di Dune, riporta sul grande schermo Timothée Chalamet e Zendaya insieme a un cast stellare che include Florence Pugh, Robert Pattinson e Javier Bardem. Uscita al cinema a dicembre
Dune – Parte Tre, il teaser trailer svela il destino di Paul Atreides
Il deserto torna a respirare. E questa volta lo fa come un addio.
È stato rilasciato il primo teaser trailer di Dune – Parte Tre, il capitolo conclusivo della trilogia diretta da Denis Villeneuve, destinato a chiudere uno dei progetti più ambiziosi del cinema contemporaneo. Dopo aver ridefinito l’immaginario della fantascienza con i primi due film, Villeneuve porta sullo schermo l’adattamento di Messia di Dune, il romanzo di Frank Herbert che scava nelle crepe del mito.
E già dalle prime immagini si intuisce una cosa: non sarà un finale consolatorio.
Un teaser tra visioni, profezie e caduta del mito
Il teaser trailer non punta sull’azione, ma sull’atmosfera. Visioni, sabbia, sguardi sospesi. Il tempo sembra essersi incrinato, come il destino di Paul Atreides.
L’epica lascia spazio a qualcosa di più inquieto: il peso del potere, la responsabilità della fede, la trasformazione dell’eroe in simbolo — e forse in prigioniero del proprio stesso mito.
Villeneuve sembra voler chiudere il cerchio iniziato con Dune e ampliato in Dune – Parte Due, portando il racconto verso una dimensione più intima, quasi tragica. Un’operazione che, se mantenuta, potrebbe rendere questo capitolo il più audace della trilogia.
Un cast corale tra ritorni e nuovi ingressi
Tornano i volti ormai iconici della saga: Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides e Zendaya come Chani, insieme a Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Florence Pugh e Jason Momoa.
Ma il teaser anticipa anche nuovi innesti che arricchiscono ulteriormente l’universo narrativo: Robert Pattinson, Anya Taylor-Joy e Charlotte Rampling, oltre al debutto di Nakoa-Wolf Momoa e Ida Brooke.
Un cast che si muove come un’orchestra — e Villeneuve sembra essere ancora una volta il direttore capace di trasformare ogni silenzio in tensione.
Il capitolo finale di una trilogia monumentale
Con Dune – Parte Tre, Villeneuve chiude una trilogia che ha ridefinito il blockbuster d’autore, trovando un equilibrio raro tra spettacolo e introspezione.
Distribuito da Warner Bros. Pictures, il film arriverà al cinema a dicembre e si preannuncia come uno degli eventi cinematografici più attesi dell’anno.
Ma più che un evento, sembra un commiato.
E forse è proprio questo che rende il teaser così potente: non promette solo grandezza, ma una fine. E le grandi saghe, quando finiscono davvero, fanno sempre un po’ paura.