È Lucio Corsi, con il brano "Nel cuore della notte", il protagonista della quarta edizione dei Siae Music Awards. La canzone, scritta insieme a Tommaso Ottomano, ha conquistato il premio Best Recorded Track. Nel corso della cerimonia, condotta da Amadeus e Noemi ieri sera al Teatro degli Arcimboldi di Milano, premiati anche Olly, Giorgia, Ligabue, Cremonini ed Elisa

È Lucio Corsi, con il brano "Nel cuore della notte", il protagonista della quarta edizione dei Siae Music Awards, che si è tenuta ieri sera, sabato 21 novembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano. La canzone, scritta insieme a Tommaso Ottomano, ha conquistato il premio Best Recorded Track. Nel corso della cerimonia, condotta da Amadeus e Noemi, sono stati premiati gli autori e gli editori italiani di maggior successo in Italia e all'estero.

Nel video in testa: "Napoleone Buonanotte, il nuovo brano di Lucio Corsi"