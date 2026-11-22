È Lucio Corsi, con il brano "Nel cuore della notte", il protagonista della quarta edizione dei Siae Music Awards. La canzone, scritta insieme a Tommaso Ottomano, ha conquistato il premio Best Recorded Track. Nel corso della cerimonia, condotta da Amadeus e Noemi ieri sera al Teatro degli Arcimboldi di Milano, premiati anche Olly, Giorgia, Ligabue, Cremonini ed Elisa
È Lucio Corsi, con il brano "Nel cuore della notte", il protagonista della quarta edizione dei Siae Music Awards, che si è tenuta ieri sera, sabato 21 novembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano. La canzone, scritta insieme a Tommaso Ottomano, ha conquistato il premio Best Recorded Track. Nel corso della cerimonia, condotta da Amadeus e Noemi, sono stati premiati gli autori e gli editori italiani di maggior successo in Italia e all'estero.
Nel video in testa: "Napoleone Buonanotte, il nuovo brano di Lucio Corsi"
Gli altri premi
A Olly è andato il riconoscimento per la canzone più ascoltata in streaming in Italia con "Balorda nostalgia", mentre "Nonostante tutto" di Cesare Cremonini ed Elisa ha vinto nella categoria Radio. Doppio riconoscimento per Giorgia: "La cura per me", scritta con Blanco e Michelangelo, è stata premiata come canzone più utilizzata sui social in Italia, mentre "Diamanti" ha conquistato il premio per la migliore colonna sonora originale cinematografica. Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, è stato premiato come miglior autore Under 35. Due i premi speciali Siae 2026, assegnati a Luciano Ligabue e Giuliano Sangiorgi. Ad accompagnare dal vivo la serata il maestro Valeriano Chiaravalle.