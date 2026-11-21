Gran Finale a ritmo di Disco Music

Un gran finale dal sapore speciale, dedicato a un anniversario straordinario: i 50 anni della Disco Music, un genere che ha rivoluzionato la cultura musicale e trasformato il dancefloor in un luogo di libertà, incontro e contaminazione, lasciando un'impronta indelebile nell'immaginario collettivo e continuando a influenzare la musica di oggi. A rendere unico l'appuntamento saranno tre protagonisti d'eccezione: Albertino, Daniele Baldelli e Fimiani, in consolle per una mattinata che attraverserà epoche, sonorità e suggestioni, celebrando l'eredità di una stagione musicale straordinaria e la sua inesauribile capacità di parlare a generazioni diverse. m2o Morning Club, il format di Radio m2o che ha reinventato il modo di vivere la musica elettronica nelle prime ore del giorno, dando vita a una vera community urbana, porta alla MILANO MUSIC WEEK un'esperienza che supera i confini del tradizionale dj-set: un momento di aggregazione in cui musica, energia e socialità si incontrano in una dimensione nuova e coinvolgente.

Gli appuntamenti in programma

La giornata proseguirà al NAMA – Nuovo Anfiteatro Martesana (Parco Martiri della Libertà Iracheni Vittime del Terrorismo 1), dove dalle ore 13.00 alle 20.00 Periphonic, insieme a MILANO MUSIC WEEK e Chullu Agency, propone una giornata di approfondimento, memoria e decostruzione dedicata a una delle ferite più profonde e meno raccontate della storia contemporanea dell'America Latina: le sterilizzazioni forzate imposte a centinaia di migliaia di donne indigene, afrodiscendenti e contadine tra la fine del XX secolo e i giorni nostri. Attraverso una prospettiva decoloniale e transfemminista, l'incontro analizza come il controllo sui corpi e sulla capacità riproduttiva sia stato utilizzato sistematicamente come strumento di potere, ingegneria sociale e continuità coloniale. A parlarne sarà Bonita Chola, attivista per i diritti del popolo andino, intervistata dall'antropologa Veronica Silva. La giornata sarà accompagnata da gastronomia peruviana, dj set e live. Alle ore 20.00, sempre al NAMA, spazio al concerto di chiusura di Periphonic per la MILANO MUSIC WEEK con Mowgli e la nuova scena rap e trap di via Padova.

Tra gli appuntamenti del calendario diffuso della MILANO MUSIC WEEK, I Piccoli Pomeriggi Musicali presentano alle ore 11.00, Pollicino. La vita di Beethoven raccontata dai grandi classici. Alle ore 16.30, nella sede di Warner Music Italy, in Piazza della Repubblica 16, al sesto piano, spazio al talk Sviluppo di artisti latini in Europa: dalla consapevolezza agli stadi. Un panel dedicato alle strategie per accompagnare la crescita degli artisti latini nel mercato europeo, dal posizionamento culturale alle collaborazioni, fino alla conquista dei grandi palchi. Si prosegue alle 17.30 al Volvo Studio Milano con il live Pictures of You. The Rock Journey, un viaggio nei grandi classici del rock, tra aneddoti, curiosità e storie dei suoi protagonisti.

Alle 18.00 invece da Fishead la discoteca si trasforma in uno spazio di libertà e rilascio con Disco sdraiata, il workshop presentato dall’Associazione dei giovani artisti cino-italiani. Attraverso live-looping e improvvisazione ambient, i musicisti creano sonorità in tempo reale, superando la barriera tra palco e pubblico e invitando tutti a lasciarsi andare, ballando o semplicemente sdraiandosi. Alle 18.30 infine, Mare Culturale Urbano – Cascina Torrette, ospita Because the Night – Il palco delle cantautrici, la rassegna dedicata al cantautorato femminile indipendente. Nata a Milano nel 2019 da un'idea della cantautrice Marian Trapassi, giunge alla sua settima stagione e continua a dare spazio a voci originali e percorsi musicali indipendenti, promuovendo occasioni di incontro, scoperta e libertà creativa.

Il programma completo e le informazioni sulle modalità di partecipazione sono disponibili su milanomusicweek.it.