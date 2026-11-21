Lutto nel mondo della moda, la stilista Raffaella Curiel, considerata l'intellettuale della moda italiana, è morta in ospedale a Milano, dove era ricoverata per una polmonite. Aveva 83 anni, a darne notizia, i due figli Gaetano e Gigliola

Considerata l'intellettuale della moda italiana, la stilista Raffaella Curiel (pseudonimo di Raffaella Bettinelli), è morta in ospedale, dove era ricoverata per una polmonite, a Milano, la città dove aveva sempre vissuto. Aveva 83 anni. A darne notizia, i due figli Gaetano e Gigliola.

La vita e la carriera



Classe 1943, nata a Gardone Riviera in provincia di Brescia, aveva quasi sempre vissuto nel capoluogo lombardo. La madre aveva una famosa sartoria, che vestiva le signore bene di Milano. Raffaella, dopo una esperienza da Balmain a Parigi, ne ha raccolto l'eredità creando la propria maison e il proprio stile, discreto e raffinato, che trattava gli abiti come linguaggio artistico con una idea chiara, ovvero che "un abito deve esaltare, non travestire la donna che lo indossa". Nel 1992 ha aperto uno showroom a New York, dall'anno dopo l'ha affiancata la figlia Gigliola. E' sbarcata in Giappone e poi nel 2016 ha venduto il marchio al cinese Red Stone ma la direzione creativa è rimasta alla famiglia che ha aperto un atelier in via Monte Napoleone, trasferendosi dalla sede storica di corso Matteotti. Al lavoro da stilista, ha anche affiancato l'impegno sociale con il sostegno alla Lega Italiana per la Lotta ai Tumori, la Croce Rossa Italiana e la Lega Lombarda contro la droga. E la passione dell'arte. Non era inusuale incontrarla alla Scala dove vestiva un cospicuo numero di signore a ogni inaugurazione del 7 dicembre.