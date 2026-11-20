Con Brava gente dal mondo, la Banda Putiferio trasforma il celebre luogo comune degli “Italiani brava gente” in un viaggio musicale attraverso tredici Paesi e altrettante storie di guerra, sfruttamento, razzismo, dittature, disuguaglianze e ipocrisie. Un concept album in cui teatro-canzone, ricerca storica, letteratura e satira politica si incontrano, accompagnati dalle collaborazioni di artisti come David Jackson, Antonio Rezza, Eric Gobetti, gli Yo Yo Mundi, Alessio Lega, Max Manfredi e Marco Ardemagni

Il viaggio attraversa questioni drammatiche: dagli attacchi con l’acido contro le donne in India alla dittatura argentina, dalla tragedia di Marcinelle alla vicenda di Sacco e Vanzetti, dalla repressione del dissenso in Russia allo sfruttamento della manodopera nei mattatoi tedeschi. E ancora il precariato nel Regno Unito, la violenza degli Ustascia, le contraddizioni dell’industria funeraria giapponese, gli scandali legati al Vaticano, lo sfruttamento dell’uranio in Niger e, infine, le infiltrazioni mafiose nel Nord Italia.

C’è un modo apparentemente semplice per mettere in discussione uno stereotipo: prenderlo sul serio fino a rovesciarlo. È quello scelto dalla Banda Putiferio con Brava gente dal mondo, nuovo concept album che parte da una delle formule più sedimentate nell’immaginario italiano, “Italiani brava gente”, per allargare progressivamente lo sguardo oltre i confini nazionali. Il risultato è un atlante musicale composto da tredici canzoni, ciascuna legata a un Paese, a una vicenda storica o contemporanea e a una particolare tradizione musicale.

A rendere il progetto ancora più articolato è la presenza di numerosi ospiti italiani e internazionali. David Jackson dei Van der Graaf Generator, Antonio Rezza, Eric Gobetti, Paolo Enrico Archetti Maestri, Eugenio Merico e Andrea Cavalieri degli Yo Yo Mundi, Alessio Lega, Max Manfredi, Marco Ardemagni e altri contribuiscono a costruire un lavoro volutamente polifonico, nel quale voci, strumenti e linguaggi differenti diventano parte dello stesso racconto.

Il risultato è un disco che utilizza anche il grottesco, il sarcasmo e lo straniamento per affrontare argomenti drammatici, nella convinzione che l'ironia non debba necessariamente attenuare la gravità di ciò che viene raccontato, ma possa al contrario renderla ancora più evidente.

La cifra della Banda Putiferio resta però quella di un progetto che non separa mai la riflessione dalla dimensione performativa. Le storie vengono filtrate attraverso la musica e il teatro, con riferimenti che vanno dai Devo a Jacques Brel, da Vladimir Vysockij a Ryūichi Sakamoto, fino a Kurt Weill, The Stranglers e Darko Rundek.

Abbiamo incontrato con la Banda Putiferio per farci raccontare della genesi di Brava gente dal mondo, del rapporto tra musica e ricerca storica, della satira come strumento narrativo e delle numerose collaborazioni che hanno contribuito a costruire questo singolare atlante musicale. Ecco cosa hanno raccontato ai microfoni di Sky TG24.

A chiudere il viaggio è Italiani brava gente – El savèva no, che riporta il discorso in Italia e affronta la presenza della criminalità organizzata anche nelle regioni settentrionali. Una scelta tutt'altro che casuale: dopo aver osservato le contraddizioni degli altri Paesi, la Banda Putiferio torna a casa per ricordare che nessuno può considerarsi automaticamente estraneo alle “magagne” che il disco mette in scena.

Tra le storie più emblematiche c’è quella di Yelena Osipova, artista e attivista russa contro la guerra, la cui voce originale compare nel brano Russi brava gente. La Banda Putiferio è riuscita a raggiungerla attraverso Telegram, grazie all'intermediazione del suo vicino di casa, ottenendo una registrazione con un messaggio di pace. La sua voce viene accostata nel brano a quella del colonnello Harold Stevens di Radio Londra e ai messaggi cifrati della Seconda guerra mondiale, creando un ponte tra la propaganda del passato e la necessità contemporanea di mantenere aperto uno spazio per una voce libera.

Non è soltanto un album. Ogni brano è stato infatti accompagnato da una ricerca documentaria e il progetto prevede anche un'estensione editoriale: le tredici storie confluiranno in un volume di racconti, poesie e fumetti pubblicato da Mimesis Edizioni. Nel CD, inoltre, un QR code permette di accedere ad approfondimenti legati alle singole canzoni.

L'intervista della Banda Putiferio a Sky TG24

Da dove nasce l’idea di Brava gente dal mondo e perché avete scelto proprio il luogo comune della “brava gente” come filo conduttore dell’album?

L’idea iniziale era quella di scardinare l’idea originale del detto “Italiani brava gente”. Da qui però abbiamo iniziato a pensare che era limitante rimanere nei confini dell’italiano incedere. Per cui abbiamo allargato gli orizzonti ad alcune magagne e tragedie globali.

Tredici canzoni, tredici Paesi e tredici vicende molto diverse: come avete scelto le storie da raccontare?

La scelta è stata dettata principalmente dal fortuito incontro con storie e situazioni urticanti abbinate a musiche collegate ai nostri gusti e rimandi letterari.

Nel disco affrontate temi come il razzismo, la guerra, lo sfruttamento del lavoro, le dittature, le mafie e le disuguaglianze. Quanto è difficile trasformare temi così drammatici in musica senza perdere il senso della satira?

A volte si può anche abbandonare l’ironia con le parole. Usando toni sarcastici derivati da alcune pulsioni teatrali miscelati con una musica straniante e suadente, il senso del ridicolo può addirittura aumentare l’effetto drammatico.

Ogni brano dialoga con un artista o una tradizione musicale del Paese raccontato: da Devo e Jacques Brel a Vysockij, Sakamoto e Darko Rundek. Come avete lavorato per fare in modo che queste influenze diventassero parte della narrazione e non semplici citazioni?

In molti casi gli artisti citati fanno parte dei nostri “fondamentali”. In altri abbiamo studiato per ottenere un nostro suono personale che richiamasse atmosfere che ricordano i luoghi designati. Pensiamo, anche se non è bello vantarsi, di esserci riusciti. D’altronde già in un recente passato avevamo affrontato il Liscio Ambrosiano, genere molto più arduo da inglobare.

Uno degli aspetti più particolari del progetto è il rapporto con la ricerca storica. Quanto lavoro di documentazione c’è dietro le tredici canzoni?

Abbiamo fatto una serie di ricerche per ogni brano, e, come dei bravi scolaretti, siamo arrivati alla conclusione che studiare per i propri scopi non è poi così male. Nel CD inoltre, con il semplice gesto della lettura di un QR code, si possono trovare, solo per chi ne acquista la copia fisica, approfondimenti legati alle canzoni che nel libretto già “denso” non sarebbero mai entrati.

Nel brano dedicato alla Russia compare addirittura la voce originale di Yelena Osipova, artista e attivista contro la guerra. Come siete riusciti a coinvolgerla e che significato ha avuto per voi quella voce?

Il magico mondo della rete ha anche i suoi lati positivi. In questo caso l’abbiamo raggiunta tramite Telegram, canale privilegiato dai russi che desiderano un poco più di “libertà di opinione”, e grazie all’intermediazione del suo vicino di casa, Dmitry Igorevich Anisimov, ha ascoltato il brano e registrato il messaggio di pace, serio, che potete ascoltare nella canzone. Per stemperare ma al contempo rendere più “globale” il tutto l’abbiamo poi affiancato ai messaggi criptati di Radio Londra. Il significato è stato poi ben esplicitato dal testo dello scrittore Gianluca Mercadante, membro indomito del Collettivo Putiferio, che ha vestito con le parole la nostra musica.

Tra gli ospiti ci sono David Jackson dei Van der Graaf Generator, Antonio Rezza, Eric Gobetti, gli Yo Yo Mundi, Alessio Lega, Max Manfredi e Marco Ardemagni. Come sono nate queste collaborazioni e quanto hanno modificato o arricchito il progetto?

David Jackson dalla splendida Albione ci ha mandato delle sezioni fiati per due brani in maniera del tutto naturale. Ha apprezzato il progetto e noi avevamo necessità di arricchire i brani dedicati alla brava gente croata e tedesca. Antonio Rezza, uomo unico nel suo genere, da diversi anni e a malincuore collabora con noi. Questa volta gli abbiamo chiesto di affrontare il popolo dei vaticani; ci è sembrata la scelta più consona. Lo storico Eric Gobetti era senza dubbio il più adatto per scrivere un testo dedicato ad un bravo croato macellaio di serbi. Gli Yo Yo Mundi, con cui abbiamo da quasi sempre conoscenze ed eventi in comune, hanno reso più aggressivo il brano dedicato ai bravi regnanti inglesi. Alessio Lega ha prestato la sua voce ai bravi belgi in Marcinelle, Max Manfredi, che ha da poco vinto il Premio Tenco alla carriera, ci ha scritto un testo dedicato ai bravi sfruttatori di manodopera nei macelli tedeschi. Il conduttore radiofonico e poeta Marco Ardemagni ha analizzato i bravi egiziani che preparano pizze a Milano e l’influenza degli stereotipi a loro dedicati.

Il disco avrà anche un corrispettivo editoriale, con racconti, poesie e fumetti dedicati alle tredici storie. Perché avete sentito il bisogno di andare oltre la musica e trasformare l’album in un progetto anche letterario?

Per “chiudere il cerchio” ci sembrava giusto rendere ancora più internazionale il progetto. Il prossimo anno uscirà quindi questo volume, dove sono raccolte, per la maggior parte dei casi, opere di autori della stessa nazionalità affrontata nelle canzoni.

Il tredicesimo brano è Italiani brava gente – El savèva no e affronta il tema della presenza mafiosa anche nel Nord Italia. Perché avete scelto di chiudere proprio con uno sguardo sull’Italia e cosa significa, oggi, smontare l’idea che certi problemi riguardino sempre “gli altri”?

Finire con l’Italia è volutamente un modo per non dimenticare che anche dalle nostre parti esistono “alcuni” problemi. Di fatto poi, anche altri brani sono riferiti ai bravi italiani, come per esempio i severamente ustionati Sacco e Vanzetti e i neri mandanti degli Ustascia croati, così tanto per mettere un po’ di buon umore…