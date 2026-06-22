Musica, da concerti a vinili: quanto spendono gli italiani ogni anno?

Il tetto di spesa cade di fronte a eventi giudicati come imperdibili. Gli italiani di ogni generazione affermano che avrebbero investito soldi per assistere a concerti che hanno fatto la storia, dal Live Aid del 13 luglio 1985 allo stadio di Wembley di Londra al Dangerous Tour di Micheal Jackson aperto il 27 giugno 1992 allo stadio Olimpico di Monaco di Baviera. Dal “Re del Pop” ad Avicii e Chester Bennington: i giovani incoronano grandi artisti del passato che hanno riempito stadi mentre le generazioni più mature riporterebbero in vita Lucio Battisti per rivederlo in concerto.

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