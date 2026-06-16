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Tecnologia

Cresce la musica "artificiale", ma anche gli ascolti lo sono

Simone Cosimi

Simone Cosimi
©Getty

Deezer stima che il 44% dei nuovi brani caricati sulla piattaforma sia generato dall'intelligenza artificiale. E fino all'85% degli stream di queste tracce sarebbe artificiale. Ora arriva un rilevatore gratuito per distinguere la musica sintetica mentre l'intero settore cerca nuove regole per difendere artisti e royalties

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