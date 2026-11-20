Noemi ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Ci sono parole difficili da pronunciare, verità che fanno paura e dolori che sembrano impossibili da condividere. Ma nessuno di noi deve essere lasciato solo con le cose che non dice" Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Noemi ha pubblicato il nuovo singolo Le cose che non dico. Parallelamente, l’artista ha lanciato il videoclip ufficiale della canzone su YouTube. A dicembre la voce di Bianca sarà protagonista di due attesi appuntamenti live: il 14 al Teatro degli Arcimboldi di Milano e il 22 all'Auditorium Parco della Musica di Roma.

noemi, è uscito il brano le cose che non dico Dopo il successo del tormentone estivo Tu cosa fai questa sera, Noemi ha pubblicato Le cose che non dico, un brano che affronta il tema dell’incomunicabilità tra paure e parole non dette. L’artista ha spiegato sul suo profilo Instagram da oltre 800.000 follower: “Ci sono parole difficili da pronunciare, verità che fanno paura e dolori che sembrano impossibili da condividere. Ma nessuno di noi deve essere lasciato solo con le cose che non dice. A volte basta una parola per rompere un muro, un abbraccio per colmare una distanza, una mano tesa per ricordare a qualcuno che non è solo. Troviamo il coraggio di rompere il silenzio. Troviamo il coraggio di fermarci, e ascoltare”. Questo il testo della canzone Le cose che non dico di Noemi: Scusa se non ho mai visto quei nodi in te È facile perdersi tra cose stupide Le paure fanno a botte Ti sembrerò suscettibile Ma è soltanto un modo per nascondermi da te Fermi su un marciapiede, vicino alla stazione Quanto avevamo sete dell'amore che ora non ho Ho rovinato tutto quanto lo so, lo so, lo so E non mi dire ‘Basta, non voglio farti male’ Tu che hai sempre guardato il mondo coi colori che ho Io ti ho lasciato solo il grigio, una frase sopra il frigo Le cose che non dico, le cose che non dico Non volevo trascinarti nei miei giorni blu Non mi guardare più così Ma quante verità che tenevi nascoste da me Fermi su un marciapiede, vicino alla stazione Quanto avevamo sete dell'amore che ora non ho Ho rovinato tutto quanto lo so, lo so, lo so E non mi dire ‘Basta, non voglio farti male’ Come, dopo una festa, senti tutto il vuoto che ho Piangerò al centro della pista, col cuore in una tasca Guarda come mi consumi Come i tuoi profumi, mi usi Solo per una volta Fermi su un marciapiede, vicino alla stazione Quanto avevamo sete dell'amore che ora non ho Ho rovinato tutto quanto lo so, lo so, lo so E non mi dire ‘Basta, non voglio farti male’ Tu che hai sempre guardato il mondo coi colori che ho Io ti ho lasciato solo il grigio, una frase sopra il frigo Le cose che non dico Io ti ho lasciato solo il grigio, una frase sopra il frigo Le cose che non dico, le cose che non dico più Approfondimento Noemi torna a cantare: "Sono molto contenta di essere di sul palco"

Tra poche settimane Noemi (FOTO) sarà protagonista di due attesi appuntamenti live: il 14 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano e il 22 dicembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Nel corso degli anni l’artista ha collezionato numerosi successi: da Briciole a Non sono io passando per Vuoto a perdere, Sono solo parole, Bagnati dal sole, La borsa di una donna e Non smettere mai di cercarmi. Spazio anche alle collaborazioni: da L’amore si odia con Fiorella Mannoia a Makumba e Hula-Hoop con Carl Brave. Approfondimento Noemi, il post sui social dopo la caduta dal palco