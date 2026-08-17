Lunedì 17 agosto Noemi proseguirà la tournée, in programma in numerose città italiane. L’artista concluderà la serie di appuntamenti live con due concerti speciali: il 14 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano e il 22 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma
Noemi è tornata a esibirsi live. Dopo lo stop a causa di una brutta caduta durante un concerto, l’artista ha ripreso la tournée estiva. La voce di Sono solo parole ha raccontato: “Sono molto contenta di essere di nuovo sul palco”. Nelle prossime settimane la cantante (FOTO) si esibirà in numerose città italiane: da Carpino a Vicenza passando per Riccione e Sirolo.
noemi, il ritorno sul palco
Domenica 16 agosto Noemi è tornata in concerto con l’appuntamento in programma a piazza Triona a Bisacquino. Dopo alcune settimane di pausa, l’artista è stata accolta da un grande applauso. Come visibile nel video pubblicato dal profilo Instagram di Radio Deejay, la cantante ha conquistato il centro del palco aiutandosi con le stampelle. Dopo essersi seduta, la voce di Glicine ha dichiarato: “Dove eravamo rimasti? Buonasera a tutti! Sono molto contenta di essere di nuovo sul palco stasera, di cantare per voi”.
L'artista ha raccontato: “Devo dire che mi è mancato tantissimo cantare in queste settimane perché la musica ci dà sempre l’opportunità di sentirci più forti, di darci energie. Volevo ringraziare anche le persone, non so se ci sono tra di voi, che mi hanno mandato dei messaggini su Instagram, sui social, grazie mille”. Infine, Noemi ha concluso: “Siete stati dolcissimi, è stato molto bello sentire tutta questa energia, questo calore, questo abbraccio e quindi anche se sarei dovuta tornare un po’ più tardi, mi dovevo prendere un altro po’ di settimane, ho pensato che sarebbe stato più bello recuperare insieme, va bene?”.
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Lunedì 17 agosto Noemi proseguirà la tournée in programma in numerose città italiane: da Carpino a Vicenza passando per Riccione e Sirolo. L’artista concluderà la serie di appuntamenti live con due concerti speciali: il 14 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano e il 22 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli:
- 16 agosto – BISACQUINO (PA) - PIAZZA TRIONA
- 17 agosto - GRISÌ - MONREALE (PA) - PIAZZA DELLA RINASCITA
- 19 agosto - CARPINO (FG) - PIAZZA DEL POPOLO
- 20 agosto - BALSORANO (AQ) - PIAZZA SCACCHI
- 22 agosto – BORTIGALI (NU) - PIAZZA DEL POPOLO
- 24 agosto - CASTELDACCIA (PA) - PIAZZA MATRICE
- 25 agosto – AIDONE(EN)·BARBABLÙ FEST - TEATRO ANTICO DI MORGANTINA
- 27 agosto – MARINA DI PIETRASANTA (LU) LA VERSILIANA FESTIVAL
- 28 agosto – RICCIONE - RICCIONE MUSIC CITY - PIAZZALE ROMA
- 29 agosto - SIROLO (AN) - PARCO DELLA REPUBBLICA
- 30 agosto – VICENZA - VICENZA IN FESTIVAL - PIAZZA DEI SIGNORI
- 04 settembre - SCAFATI (SA) - NOTTE BIANCA SCAFATI - CAVALCAVIA LONGOBARDI
08 settembre – SIDERNO (RC) - PIAZZA PORTOSALVO
- 09 settembre – ZAFFERANA ETNEA (CT) - ETNA IN SCENA - ANFITEATRO FALCONE E BORSELLINO
- 13 settembre – ZAPPONETA (FG) - BLU FESTIVAL - PIAZZA ALDO MORO
- 14 dicembre - MILANO - TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI
- 22 DICEMBRE - ROMA - AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA
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©IPA/Fotogramma
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