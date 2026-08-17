Noemi è tornata a esibirsi live. Dopo lo stop a causa di una brutta caduta durante un concerto, l’artista ha ripreso la tournée estiva. La voce di Sono solo parole ha raccontato: “Sono molto contenta di essere di nuovo sul palco”. Nelle prossime settimane la cantante ( FOTO ) si esibirà in numerose città italiane: da Carpino a Vicenza passando per Riccione e Sirolo.

noemi, il ritorno sul palco

Domenica 16 agosto Noemi è tornata in concerto con l’appuntamento in programma a piazza Triona a Bisacquino. Dopo alcune settimane di pausa, l’artista è stata accolta da un grande applauso. Come visibile nel video pubblicato dal profilo Instagram di Radio Deejay, la cantante ha conquistato il centro del palco aiutandosi con le stampelle. Dopo essersi seduta, la voce di Glicine ha dichiarato: “Dove eravamo rimasti? Buonasera a tutti! Sono molto contenta di essere di nuovo sul palco stasera, di cantare per voi”.

L'artista ha raccontato: “Devo dire che mi è mancato tantissimo cantare in queste settimane perché la musica ci dà sempre l’opportunità di sentirci più forti, di darci energie. Volevo ringraziare anche le persone, non so se ci sono tra di voi, che mi hanno mandato dei messaggini su Instagram, sui social, grazie mille”. Infine, Noemi ha concluso: “Siete stati dolcissimi, è stato molto bello sentire tutta questa energia, questo calore, questo abbraccio e quindi anche se sarei dovuta tornare un po’ più tardi, mi dovevo prendere un altro po’ di settimane, ho pensato che sarebbe stato più bello recuperare insieme, va bene?”.