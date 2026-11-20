Lunedì 23 novembre Fiorella Mannoia riprenderà il tour con lo spettacolo in programma al Teatro Galleria di Legnano. In seguito, l’artista sarà protagonista di numerosi altri appuntamenti live: da Genova a Lecce passando per Ravenna, Salerno, Napoli e Bari

Fiorella mannoia in concerto a bergamo, la possibile scaletta

In attesa dell’uscita dell’album ANIME SALVE - Fiorella canta Fabrizio De André e Ivano Fossati, il 21 novembre l’artista (FOTO) si esibirà sul palco della ChorusLife Arena, questo l’indirizzo: via Carlo Serassi 26, 24124, Bergamo. Stando a quanto comunicato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento Fiorella Mannoia non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Stando a quanto ripreso da Setlist, questi i brani proposti il 24 luglio al concerto al Castello Scaligero di Villafranca:

Dolcenera

Smisurata preghiera

Prinçesa

Khorakhané (A forza di essere vento)

La guerra di Piero

C’è tempo

La canzone di Marinella

L’uomo con i capelli da ragazzo

Fiume Sand Creek

Lindbergh

Don Raffaè

Lunaspina

Amore che vieni, amore che vai

Panama

Mio fratello che guardi il mondo

Bocca di rosa

La mia banda suona il rock

Il pescatore

Anime salve

Sally

Mariposa

Quello che le donne non dicono