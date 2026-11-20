Lunedì 23 novembre Fiorella Mannoia riprenderà il tour con lo spettacolo in programma al Teatro Galleria di Legnano. In seguito, l’artista sarà protagonista di numerosi altri appuntamenti live: da Genova a Lecce passando per Ravenna, Salerno, Napoli e Bari
Dopo il doppio appuntamento live al Teatro Verdi di Firenze, sabato 21 novembre Fiorella Mannoia sarà in concerto alla ChorusLife Arena di Bergamo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
Fiorella mannoia in concerto a bergamo, la possibile scaletta
In attesa dell’uscita dell’album ANIME SALVE - Fiorella canta Fabrizio De André e Ivano Fossati, il 21 novembre l’artista (FOTO) si esibirà sul palco della ChorusLife Arena, questo l’indirizzo: via Carlo Serassi 26, 24124, Bergamo. Stando a quanto comunicato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento Fiorella Mannoia non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Stando a quanto ripreso da Setlist, questi i brani proposti il 24 luglio al concerto al Castello Scaligero di Villafranca:
- Dolcenera
- Smisurata preghiera
- Prinçesa
- Khorakhané (A forza di essere vento)
- La guerra di Piero
- C’è tempo
- La canzone di Marinella
- L’uomo con i capelli da ragazzo
- Fiume Sand Creek
- Lindbergh
- Don Raffaè
- Lunaspina
- Amore che vieni, amore che vai
- Panama
- Mio fratello che guardi il mondo
- Bocca di rosa
- La mia banda suona il rock
- Il pescatore
- Anime salve
- Sally
- Mariposa
- Quello che le donne non dicono
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Lunedì 23 novembre Fiorella Mannoia riprenderà il tour con lo spettacolo in programma al Teatro Galleria di Legnano. In seguito, l’artista sarà protagonista di numerosi altri appuntamenti live: da Genova a Lecce passando per Ravenna, Salerno, Napoli e Bari. Ecco il calendario completo della tournée:
- 23 novembre 2026 - LEGNANO (MI) · TEATRO GALLERIA
- 24 novembre 2026 - GENOVA · TEATRO CARLO FELICE
- 26 novembre 2026 - RAVENNA · PALA DE ANDRÈ
- 28 novembre 2026 - SALERNO · TEATRO VERDI
- 30 novembre 2026 - NAPOLI · TEATRO AUGUSTEO
- 2 dicembre 2026 - BARI · TEATRO TEAM
- 3 dicembre 2026 - LECCE · PALA EVENTI
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