Mentre andava dalla Sicilia alla Toscana per le date del suo tour al Teatro Verdi, la cantante si è dovuta fermare in autostrada per un guasto all’auto. Ha raccontato l’imprevisto sui social con un video dal carro attrezzi. Alla fine è arrivata in tempo e il concerto si è tenuto regolarmente

Un viaggio più complicato del previsto, per Fiorella Mannoia. La cantante romana era diretta a Firenze, dove il 17 e il 18 novembre i fan la aspettavano per due serate del tour Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve. A un certo punto, però, l’auto su cui viaggiava si è fermata in autostrada, e per un po’ si è temuto che il concerto saltasse. È stata lei stessa a raccontare l’accaduto ai suoi follower, scherzandoci su.

Fiorella Mannoia, la disavventura in autostrada

L’artista stava andando dalla Sicilia alla Toscana quando la macchina si è fermata all’improvviso per un problema tecnico. A quel punto è dovuto intervenire il soccorso stradale e l’auto è stata caricata su un carro attrezzi. Mannoia ha pubblicato tra le storie di Instagram un breve video in cui si vede seduta proprio sul mezzo di soccorso, con un’espressione tra il rassegnato e il divertito. Il commento era una sola frase, ironica: “È andata così, addio”. Il video ha subito fatto preoccupare i fan, che temevano di dover rinunciare allo spettacolo.

Il concerto al Teatro Verdi e le prossime date

Alla fine non c’è stato bisogno di cambiare nulla. Superato l’imprevisto, la cantante è riuscita ad arrivare a Firenze in tempo e martedì 17 novembre è salita sul palco del Teatro Verdi davanti a una sala tutta esaurita. Mercoledì 18 novembre si replica nello stesso teatro, per la seconda data in città. Poi il tour continuerà a Bergamo, alla ChorusLife Arena, il 21 novembre, e a Legnano il 23. Il 24 sarà al Teatro Carlo Felice di Genova, poi a Ravenna il 26, a Salerno il 28 e al Teatro Augusteo di Napoli il 30 novembre. A dicembre sono previste le tappe di Bari e Lecce, mentre per il 2027 sono già state annunciate altre date, da aprile a maggio. Tra queste c’è anche un ritorno a Firenze, il 14 maggio.