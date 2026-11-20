Domenica 29 novembre il cinema The Space Moderno di Roma ospita l'ottava edizione del Bloody Festival Roma, quasi dieci ore di proiezioni a ingresso gratuito dedicate al giallo, al thriller e all'horror. In cartellone sei cortometraggi in concorso, i tre lungometraggi premiati dalla giuria e due eventi speciali, uno dei quali porta in sala un volto leggendario dell'orrore americano per un'anteprima nazionale

«La più antica e potente emozione umana è la paura, e la più antica e potente forma di paura è la paura dell'ignoto», scriveva Howard Phillips Lovecraft in apertura del suo saggio L'orrore soprannaturale in letteratura. Ora, l'ignoto ha molte facce (un ufo nel cielo, un demone da scacciare, un assassino con la lama in pugno), e tutte, per una domenica, troveranno casa nello stesso indirizzo romano. Giacché domenica 29 novembre 2026 il cinema The Space Moderno di piazza della Repubblica 43/45 ospita l'ottava edizione del Bloody Festival Roma, uno degli appuntamenti più importanti della Capitale dedicati alle produzioni italiane e internazionali di genere thriller, giallo e horror.

Un'ottava edizione gratuita, dalle 14.30 a mezzanotte

L'ingresso è libero fino a esaurimento posti e la programmazione prende il via alle 14.30 per proseguire fino a mezzanotte circa. La direzione artistica è affidata quest'anno al critico cinematografico Francesco Lomuscio, autore tra l'altro del volume Zombi – Oltre 900 titoli per non riposare in pace, pubblicato da UniversItalia nella collana Horror Project. La manifestazione è organizzata e presentata da GSA srl e promossa da ZTV Production srl, guidata dal produttore Sergio Romoli.

Kopis, 0187 UFO e Angelus tenebrarum: i tre film premiati

Come sempre, a valutare le opere arrivate al festival è stata una giuria di qualità, composta quest'anno dallo scrittore Enrico Luceri e dai giornalisti e critici cinematografici Daniela Catelli e Stefano Coccia. Il verdetto ha individuato i tre migliori lungometraggi, uno per categoria. Per il giallo vince lo slasher Kopis di Lorenzo Lepori, per il thriller 0187 UFO di Francesco Tassara, mentre nella sezione horror si impone Angelus tenebrarum di Dario Germani, storia orchestrata tra sacerdoti ed esorcismi. Tutti e tre saranno proiettati nel corso della giornata, così come i sei cortometraggi finalisti, il cui vincitore verrà annunciato in sala.