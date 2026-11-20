Domenica 29 novembre il cinema The Space Moderno di Roma ospita l'ottava edizione del Bloody Festival Roma, quasi dieci ore di proiezioni a ingresso gratuito dedicate al giallo, al thriller e all'horror. In cartellone sei cortometraggi in concorso, i tre lungometraggi premiati dalla giuria e due eventi speciali, uno dei quali porta in sala un volto leggendario dell'orrore americano per un'anteprima nazionale
«La più antica e potente emozione umana è la paura, e la più antica e potente forma di paura è la paura dell'ignoto», scriveva Howard Phillips Lovecraft in apertura del suo saggio L'orrore soprannaturale in letteratura. Ora, l'ignoto ha molte facce (un ufo nel cielo, un demone da scacciare, un assassino con la lama in pugno), e tutte, per una domenica, troveranno casa nello stesso indirizzo romano. Giacché domenica 29 novembre 2026 il cinema The Space Moderno di piazza della Repubblica 43/45 ospita l'ottava edizione del Bloody Festival Roma, uno degli appuntamenti più importanti della Capitale dedicati alle produzioni italiane e internazionali di genere thriller, giallo e horror.
Un'ottava edizione gratuita, dalle 14.30 a mezzanotte
L'ingresso è libero fino a esaurimento posti e la programmazione prende il via alle 14.30 per proseguire fino a mezzanotte circa. La direzione artistica è affidata quest'anno al critico cinematografico Francesco Lomuscio, autore tra l'altro del volume Zombi – Oltre 900 titoli per non riposare in pace, pubblicato da UniversItalia nella collana Horror Project. La manifestazione è organizzata e presentata da GSA srl e promossa da ZTV Production srl, guidata dal produttore Sergio Romoli.
Kopis, 0187 UFO e Angelus tenebrarum: i tre film premiati
Come sempre, a valutare le opere arrivate al festival è stata una giuria di qualità, composta quest'anno dallo scrittore Enrico Luceri e dai giornalisti e critici cinematografici Daniela Catelli e Stefano Coccia. Il verdetto ha individuato i tre migliori lungometraggi, uno per categoria. Per il giallo vince lo slasher Kopis di Lorenzo Lepori, per il thriller 0187 UFO di Francesco Tassara, mentre nella sezione horror si impone Angelus tenebrarum di Dario Germani, storia orchestrata tra sacerdoti ed esorcismi. Tutti e tre saranno proiettati nel corso della giornata, così come i sei cortometraggi finalisti, il cui vincitore verrà annunciato in sala.
Blades in the darkness II e il ritorno di Bill Moseley
Il cuore degli eventi speciali batte però attorno ad Alex Visani. Il festival ripropone infatti Blades in the darkness, il film che proprio al Bloody Festival Roma conquistò nel 2022 il premio per il miglior horror, e subito dopo presenta in anteprima nazionale il sequel Blades in the darkness II, diretto dallo stesso regista. Nel cast, accanto ad Arnold Damazzetti, Ilirda Bejleri e Corinna Coroneo, figura Bill Moseley, icona della Settima arte dell'orrore. Il suo nome resta legato al Chop Top di Non aprite quella porta parte 2 di Tobe Hooper e all'Otis Driftwood della trilogia dei Firefly firmata da Rob Zombie, da La casa dei 1000 corpi a 3 from Hell. Sicché la chiusura della serata, alle 22.20, ha tutta l'aria di un passaggio di testimone tra il cinema di genere americano e quello indipendente italiano.
Sei cortometraggi tra distopie, aldilà e scatole maledette
I corti in concorso disegnano una mappa piuttosto varia delle paure contemporanee. Epigrafista di Emiliano Cicero è ambientato in un'Italia distopica del 2060, Domino effect di Brace Beltempo è un mystery, mentre Lo scambio di Davide Cancila ruota attorno al confine tra il mondo dei vivi e l'aldilà. In Periodo blu di Daniele Brundo è una reazione cutanea a mettere a dura prova il protagonista, Kralik di Alessandro Marchiori Rocca si nutre di un incubo ricorrente in cui un padre viene ucciso dal figlio, e Diabolicall di Francesco Longo si muove tra entità maligne e una scatola maledetta. Del resto, che l'oggetto stregato sia una videocassetta o uno squillo di telefono, la lezione l'aveva già impartita Ringu di Hideo Nakata: basta un oggetto qualunque perché il male trovi la strada per entrare in casa.
L'obiettivo dichiarato del festival resta quello di sostenere chi fa del cinema un atto di coraggio e creatività, valorizzando opere indipendenti e talenti emergenti capaci, pur dentro generi codificati, di raccontare la paura, il mistero e la tensione con atmosfere e prospettive nuove.
Il programma completo del Bloody Festival Roma 2026
• 14.30 Epigrafista di Emiliano Cicero (cortometraggio in concorso)
• 14.50 Kopis di Lorenzo Lepori (Miglior giallo)
• 16.15 Domino effect di Brace Beltempo (cortometraggio in concorso)
• 16.30 Lo scambio di Davide Cancila (cortometraggio in concorso)
• 16.45 0187 UFO di Francesco Tassara (Miglior thriller)
• 18.10 Periodo blu di Daniele Brundo (cortometraggio in concorso)
• 18.20 Blades in the darkness di Alex Visani (evento speciale)
• 19.45 Kralik di Alessandro Marchiori Rocca (cortometraggio in concorso)
• 20.20 Diabolicall di Francesco Longo (cortometraggio in concorso)
• 20.40 Angelus tenebrarum di Dario Germani (Miglior horror)
• 22.20 Blades in the darkness II di Alex Visani (anteprima nazionale)
Ai presenti verrà offerto anche un aperitivo di Cantine Girardi, sponsor di questa edizione. Perché l'ignoto di cui parlava Lovecraft fa meno paura, si sa, con un calice in mano.