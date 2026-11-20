Le due star americane sono sorelle anche sullo schermo nell'adattamento cinematografico del bestseller di Kristin Hannah che arriverà al cinema in italia il prossimo marzo Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Non si erano mai incontrate sullo schermo nella loro ormai lunga carriera Dakota ed Elle Fanning, ma lo faranno nel 2027, precisamente, dal 18 marzo, nel film L'usignolo, la nuova opera di Michael Morris tratta dal romanzo omonimo di Kristin Hannah.

Sony Pictures ha diffuso il primo teaser trailer della pellicola, un film drammatico e storico, ambientato nella Francia occupata dai nazisti.

La trama: due sorelle nella Francia del 1940 A sette anni dall'annuncio del progetto, dopo molte stagioni spese tra riscritture, pause legate alla pandemia e avvicendamenti di cast, L'usignolo, tratto dal romanzo di Hannah del 2015 edito in Italia da Mondadori, è pronto all'uscita in sala, nella primavera del 2027, come si legge al termine del primo teaser trailer, visibile in alto e in basso a questo articolo, col doppiaggio italiano.

Dakota ed Elle Fanning sono due sorelle nella Francia del 1940, determinate a salvarsi e a salvare un briciolo di umanità in un tempo crudele.

Dakota è Vianne, la maggiore delle due. Elle è Isabelle. La seconda percorre a piedi i novanta chilometri che separano Parigi assediata dal villaggio di Vianne. Una volta riunite, Isabelle confessa il suo proposito di fare qualcosa per il suo Paese. Anche un piccolo aiuto può essere decisivo. Leggi anche The Watchers, trailer e cosa sapere sul film horror con Dakota Fanning

Elle e Dakota Fanning, insieme per la prima volta sullo schermo Il teaser trailer de L'usignolo, circa due minuti di immagini montate, rivela la cura con cui la produzione ha ricostruito l'ambientazione storica della vicenda.

Una fotografia a tinte polverose descrive una stagione durissima della guerra nel Vecchio Continente.

Le sorelle Fanning sono creature delicate, con i capelli biondi, le guance rosee e gli occhi celesti sgranati sull'orrore del mondo.

Isabelle decide di arruolarsi nella Resistenza francese, dopo aver incontrato il misterioso misterioso Gaëtan.

Vianne, rimasta al villaggio, combatte una guerra tutta sua. Lasciata sola dal marito inviato al fronte, sperimenta l'invasione del nemico fin dentro casa ed è costretta a prendere ogni giorno decisioni non meno ardue di quelle della sorella più piccola.

Con il loro talento drammatico, Dakota ed Elle Fanning, candidate rispettivamente al Golden Globe e all'Oscar, sono state scelte fin dall'inizio come protagoniste di questa avventura al femminile che ha catturato il pubblico già sulla pagina.

Le sorelle Fanning hanno colto immediatamente l'opportunità di condividere lo schermo per la prima volta dopo il film del 2001 Mi chiamo Sam dove interpretavano lo stesso personaggio in età differenti senza mai incontrarsi nella stessa scena.

Nel cast del film figurano anche anche Edmund Donovan, Albrecht Schuch, Shira Haas e il premio Oscar Mark Rylance.

La regia è di Michael Morris, che ha firmato il recente Bridget Jones - Un amore di ragazzo. Vedi anche Hunger Games: L'alba sulla mietitura, i look di Elle Fanning. FOTO