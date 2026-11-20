Diretta da John Donkin e prodotta da Lori Forte, la pellicola farà il suo atteso debutto nelle sale cinematografiche italiane tra pochi mesi, più precisamente il 4 febbraio 2027
Disney Italia ha pubblicato il trailer ufficiale della pellicola L’Era Glaciale: Punto di Ebollizione in arrivo nelle sale cinematografiche italiane a febbraio. Video in apertura. Dietro la macchina da presa John Donkin, regista dello spin-off L'era glaciale - Le avventure di Buck.
L’Era Glaciale: Punto di Ebollizione, il trailer
Nuove immagini ufficiali dell’atteso film d’animazione di una delle saghe più amate e popolari degli ultimi anni. Il canale YouTube di Disney Italia ha condiviso il trailer della pellicola L’Era Glaciale: Punto di Ebollizione offrendo così uno sguardo approfondito sulla produzione. Diretta da John Donkin e prodotta da Lori Forte, la pellicola farà il suo atteso debutto nelle sale cinematografiche italiane tra pochi mesi, più precisamente il 4 febbraio 2027. Questa la sinossi ufficiale: "L'Era Glaciale: Punto di Ebollizione è una divertente avventura che porta Manny, Sid, Diego, Ellie, Scrat e il resto del branco a visitare angoli mai visti prima dell’inospitale Mondo Perduto, tra dinosauri e lava e nuove sfide".
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Nel corso degli anni il franchise, inaugurato con il primo film uscito nel 2002, ha conquistato pubblico e critica incassando globalmente oltre tre miliardi di dollari al botteghino internazionale. L'era glaciale 3 - L'alba dei dinosauri ha registrato il miglior risultato superando 886.000.000 di dollari. Spazio anche a numerosi riconoscimenti di grande prestigio, tra i quali una candidature nella categoria Miglior film d'animazione alla 75esima edizione degli Academy Awards.
Nel cast dei doppiatori della versione originale troveremo Ray Romano, Denis Leary, John Leguizamo, Simon Pegg e Queen Latifah. E ancora Ashley Park, Adam DeVine, Chris Wedge e Kari Wahlgren. Come riportato da Deadline, Queen Latifah ha commentato le avventure dei protagonisti del film d’animazione: "Un piccolo bivio nella loro vita”.
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Un mese ricco di nuove proposte, tra cui spiccano le pellicole Original realizzate per la tv e prime visioni di titoli provenienti dalle sale e dai maggiori festival internazionali. In elenco, molte commedie sentimentali, black comedy e i primi film natalizi, da guardare in famiglia ed entrare nell'atmosfera delle feste. Poi: film d'azione, sci-fi, thriller e adattamenti da celebri bestseller A cura di Vittoria Romagnuolo