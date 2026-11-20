L’Era Glaciale: Punto di Ebollizione, il trailer

Nuove immagini ufficiali dell’atteso film d’animazione di una delle saghe più amate e popolari degli ultimi anni. Il canale YouTube di Disney Italia ha condiviso il trailer della pellicola L’Era Glaciale: Punto di Ebollizione offrendo così uno sguardo approfondito sulla produzione. Diretta da John Donkin e prodotta da Lori Forte, la pellicola farà il suo atteso debutto nelle sale cinematografiche italiane tra pochi mesi, più precisamente il 4 febbraio 2027. Questa la sinossi ufficiale: "L'Era Glaciale: Punto di Ebollizione è una divertente avventura che porta Manny, Sid, Diego, Ellie, Scrat e il resto del branco a visitare angoli mai visti prima dell’inospitale Mondo Perduto, tra dinosauri e lava e nuove sfide".