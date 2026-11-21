Il regista e la protagonista, a Napoli nella serata di debutto del film in sala, hanno parlato della realizzazione di questa storia intensa e coinvolgente, che li ha messi a contatto con emozioni viscerali come la rabbia e un tipo di amore che può fare molto male Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il viaggio de Il fuoco che ti porti dentro, la sesta regia cinematografica di Edoardo De Angelis, è iniziato a Venezia ma l'incontro col grande pubblico avviene adesso, col film in sala dal 19 novembre.

In tempo per il Natale, non è un caso, perché il film, di cui sentiremo certamente parlare per tutta la stagione dei premi, è una di quelle fiabe al rovescio da mettere sotto l'albero, un racconto crudo ambientato alla Vigilia di Natale che guasta le feste, le avvelena, come fa la protagonista della storia, Vanessa Scalera, Angela, maestosa, straripante di rancore, frutto guasto in un vassoio dall'aspetto tutt'altro che invitante.

Scalera, De Angelis e il cast stanno accompagnando il film nei cinema di diverse città d'Italia. Li incontriamo a Napoli dove le proiezioni della sera del debutto sono sold-out. Sono un po' emozionati. Si torna a Napoli, città che si respira nel film che però è ambientato a Milano.

Angela (Scalera), napoletana e mamma di Antonio (Lino Musella), va a Milano per Natale e si stabilisce a casa del figlio insieme alla moglie e ai figli di lui.

Come prima cosa prende possesso della cucina dove prepara di malavoglia cibi fritti di tradizione che nessuno vorrebbe nel menu. Poi passa ad avvelenare il clima col suo atteggiamento sguaiato e i gesti volgari conditi da cattiverie verbali che fanno saltare i nervi a tutti, a partire da Antonio.

Il dramma familiare (a Natale) nel cinema italiano (e non solo) Famiglie disfunzionali, mamme impossibili. Possiamo dire che questa è un'opera sull'incapacità generale di amare, tutta contemporanea?

De Angelis: È un modo di vedere il film, spietato ma anche giusto. Angela non è una persona priva di amore, anzi. Ne ha talmente tanto che, come uno tsunami, travolge. Brucia, come la lava del Vesuvio. Certo, è tempo di dire che questo tipo di amore fa male. Possiamo ancora definire amore, questo sentimento? Questa è la domanda che mi sono posto nel film.



Da Eduardo a Monicelli, da Natale in Casa Cupiello a Parenti serpenti, il dramma a Natale, col litigio che scoppia a tavola, in famiglia, in un contesto festivo, ricorre nel cinema italiano. Questo film potrebbe diventare un nuovo classico all'interno di questo filone...

De Angelis: Grazie. Mi auguro che possa servire a evitare qualche litigio. Credo nel valore catartico del cinema, credo che ci faccia sentire meno soli, quindi meno arrabbiati. Questo film è radicato nella nostra cultura, poi ci sono molti esempi, da Festen, danese, a Sentimental Value, norvegese. Il tema dei rapporti familiari che segnano le nostre vite riguarda tutti perché conosciamo il mondo attraverso la famiglia, è la prima cellula sociale.



Viene da pensare anche ad altri lavori più contemporanei, da The Invite di Olivia Wilde, dove il conflitto legato all'amore si sviluppa a tavola, o anche a The Bear, nell'episodio ambientato a Natale, che finisce in una grossa lite...

De Angelis: Infatti anche lì c'è una famiglia italiana. Approfondimento Il fuoco che ti porti dentro, la recensione del film

Scalera: "Edoardo ha reso il set un ring" Ci sono chiare citazioni di Eduardo, di Natale in Casa Cupiello.

De Angelis: Eduardo drammaturgo vive dentro di me, anche se non mi sono mai occupato di teatro. È un bagaglio antropologico. Già Antonio (Franchini) aveva disseminato il romanzo di citazioni eduardiane, in più io ho fatto Natale in Casa Cupiello (per la tv, nel 2020, ndr), per cui è stato spontaneo.



Rispetto al testo di Franchini (Il fuoco che ti porti dentro, edito da Marsilio) che tipo di libertà vi siete presi?

De Angelis: Ho amato profondamente il romanzo ma me ne sono anche distaccato, proprio perché lo amo tanto. Con la gioia dell'autore, che rivede la sua storia nel mio film.



Il distacco è avvenuto anche sul set? Scalera e Musella sono incredibili ma anche Ivana Lotito, Tommaso Ragno, Elena Radonicich, suonano una sinfonia perfetta.

De Angelis: La scrittura di un film non si conclude mai, è un animale vivo, si eclissa per diventare altro e poi altro ancora. Quando un copione viene introiettato dagli attori tanto da dimenticarsene, si creano i presupposti per qualcosa di inatteso. Ma dietro c'è una preparazione meticolosa. Il nemico numero uno di questo processo è l'improvvisazione.



Scalera: Edoardo ha reso quella casa un ring impossibile da gestire per gli altri. Io lo gestivo benissimo perché ero il maestro d'armi, ero invadente. Abbiamo lavorato con una enorme concentrazione, poi ci prendevamo dei momenti di decompressione, di risate. Lui ha la capacità di farti immergere in un'atmosfera, attraverso la musica, per esempio. Metteva le musiche de La Niña (che ha firmato le musiche originali del film con Alfredo Maddaluno, ndr) con quel ritmo, quei tamburi, ci preparava alla battaglia, di Angela contro tutti (ride).





Scalera e Angela: fuoco, puzza e rabbia C'è qualcosa che è emerso solo con la visione del film, che inizialmente non avevate notato?

Scalera: La puzza, l'odore che emanavamo, è qualcosa che non pensavamo emergesse così tanto. Durante le riprese noi eravamo impregnati di frittura e la puzza di quella cucina, che poi è anche la puzza che emana Angela, la sua voglia di disgustare gli altri, è qualcosa di percepibile mentre al cinema l'odore non esiste.



Puzza di frittura e di sigarette. Angela ha un'energia vitale distruttiva che si traduce in ossessione. Cucina troppo, parla e pensa troppo, è una donna torturata da tutta la vita dai suoi stessi pensieri. Da dove arrivano le ispirazioni per un personaggio come questo, fatto di amore, rabbia e anche un pizzico di cattiveria?

Scalera: Da dentro me stessa, probabilmente. Credo che tutti noi conteniamo quello spirito ardente, quella rabbia lì, quella voglia di ferire gli altri con le parole, con l'insulto, quando magari non si hanno altri argomenti. Credo che appartenga a una fase della nostra vita. È una voglia si sfregiare l'altro con le parole. Qualcosa in me ruggiva e rugge ancora. Edoardo l'ha vista per primo, ha bussato a quella porta e mi ha invitato a rompere gli argini, ad essere profondamante scostumati. Senza avere paura di dove stavamo andando.



La regia è nervosa, segue i personaggi per le stanze inquadrandoli da molto vicino, quasi in maniera soffocante.

Scalera: Eppure io non sentivo la macchina. Nemmeno durante i monologhi. La macchina a volte può diventare un impedimento ma noi non l'avvertivamo. Come le luci, c'erano ma io non le vedevo.



C'è un punto in cui avete pianto?

De Angelis: Direi sul monologo di Lino Musella. Ma devo dire che mi emoziono molto quando faccio un film, mi fanno ridere e piangere.



Cosa è rimasto di questo personaggio, sottopelle. Per diventare Angela c'è stato un lavoro anche estetico. Come è stato liberarsene?

Scalera: Il trucco era pittorico, non era tanto. É bastato incidere sulle rughe che già ho e non truccare eccessivamente il viso, anzi, truccarlo male. Subito dopo è rimasta una sensazione di svuotamento totale perché Angela è stata ingombrante per tutte le settimane di lavorazione. Ma non mi sono sentita orfana solo di Angela. Non poter stare più in quella casa, ritrovare ogni giorno quegli attori, è stato complesso. Di solito mi lascio andare all'emotività. Questo set è stato particolare perché ho tenuto tutto dentro, per paura di scoppiare, forse. È stato un viaggio veramente bello. Una domanda per Scalera: sa cucinare?

No, non so cucinare, quindi da grande sarò una perfetta Angela.