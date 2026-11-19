C'è un'arte che il cinema, da sempre, si nega: l'olfatto. Possiamo vederlo e udirlo, non annusarlo. Ci provarono, oltre mezzo secolo fa, i visionari dello Smell-O-Vision e dell'AromaRama; ci giocò il genio del cattivo gusto John Waters con le sue schede da grattare (l'Odorama di Polyester, 1981). Sicché, quando un romanzo si apre con la frase più anticinematografica che si possa concepire, «Mia madre puzza», la scommessa pare persa in partenza. Eppure Edoardo De Angelis, con Il fuoco che ti porti dentro, passato in Concorso all'83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e ora nelle sale italiane da giovedì 19 novembre (con un mese buono di anticipo sul cenone che racconta), quella puzza è riuscito a farla evaporare dallo schermo. Un film materico, un odorama vero, in cui giureresti di sentire le alici neonate fritte, la parmigiana, l'olio misto al fumo della sigaretta perennemente accesa di Angela.

Il romanzo da cui è tratto è il romanzo-memoir con cui Antonio Franchini (Marsilio, 2024) raccontava la vita e la morte di sua madre, una donna che incarnava, senza sconti, tutti i vizi d'Italia: il qualunquismo, il classismo, l'opportunismo, il rancore. La forma della commedia, il contenuto della tragedia. Tutti lo dicevano inadattabile. De Angelis, insieme agli sceneggiatori Francesco Piccolo e Ilaria Macchia, ha compiuto l'atto di coraggio: comprimere un'esistenza intera in una vigilia di Natale a Milano e poco più. Perché, come confessa il regista nelle note, Angela è una figura che lo attrae e lo respinge, e per farle fronte gli resta una sola arma: il cinema.Il fuoco che ti porti dentro, la recensione del film

C'è un'arte che il cinema, da sempre, si nega: l'olfatto. Possiamo vederlo e udirlo, non annusarlo. Ci provarono, oltre mezzo secolo fa, i visionari dello Smell-O-Vision e dell'AromaRama; ci giocò il genio del cattivo gusto John Waters con le sue schede da grattare (l'Odorama di Polyester, 1981). Sicché, quando un romanzo si apre con la frase più anticinematografica che si possa concepire, «Mia madre puzza», la scommessa pare persa in partenza. Eppure Edoardo De Angelis, con Il fuoco che ti porti dentro, passato in Concorso all'83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e ora nelle sale italiane da giovedì 19 novembre (con un mese buono di anticipo sul cenone che racconta), quella puzza è riuscito a farla evaporare dallo schermo. Un film materico, un odorama vero, in cui giureresti di sentire le alici neonate fritte, la parmigiana, l'olio misto al fumo della sigaretta perennemente accesa di Angela.

Il romanzo da cui è tratto è il romanzo-memoir con cui Antonio Franchini (Marsilio, 2024) raccontava la vita e la morte di sua madre, una donna che incarnava, senza sconti, tutti i vizi d'Italia: il qualunquismo, il classismo, l'opportunismo, il rancore. La forma della commedia, il contenuto della tragedia. Tutti lo dicevano inadattabile. De Angelis, insieme agli sceneggiatori Francesco Piccolo e Ilaria Macchia, ha compiuto l'atto di coraggio: comprimere un'esistenza intera in una vigilia di Natale a Milano e poco più. Perché, come confessa il regista nelle note, Angela è una figura che lo attrae e lo respinge, e per farle fronte gli resta una sola arma: il cinema.