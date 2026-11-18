Una finestra vista lago, trama e cast della serie tv ispirata dai libri di Andrea VitaliSerie TV
Introduzione
Dal 24 novembre Rai 1 manda in onda la fiction tratta dai romanzi di Andrea Vitali, diretta da Marco Pontecorvo. Antonio Folletto è Ernesto Maccadò, un giovane maresciallo calabrese che negli anni Trenta viene mandato in un paese sul lago, dove deve indagare su piccoli misteri e farsi accettare dagli abitanti. Le serate sono quattro, ognuna con due episodi
Quello che devi sapere
Quando va in onda
Arriva in prima serata su Rai 1, dal 24 novembre, il mondo di Andrea Vitali, lo scrittore di Bellano che da anni racconta le storie del lago di Como. Una finestra vista lago è una serie tra giallo e commedia, ambientata nell’Italia degli anni Trenta. Al centro c’è un carabiniere del Sud che si ritrova a lavorare in un paese del Nord, dove la gente non si fida facilmente. Il protagonista è Antonio Folletto, al suo fianco c’è Giulia D’Aloia e intorno a loro un cast molto ricco. La serie è stata presentata il 17 novembre proprio a Bellano, alla presenza dell’autore, del regista e dei due protagonisti. Il debutto era previsto per il 17 novembre, ma a ottobre la produzione lo ha spostato di una settimana. La serie partirà quindi martedì 24 novembre in prima serata su Rai 1 e sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay. Gli otto episodi, da circa 50 minuti, verranno trasmessi due alla volta in quattro serate. L’ultima puntata andrà in onda il 15 dicembre.
La trama
La storia comincia all’inizio degli anni Trenta. Ernesto Maccadò è un maresciallo dei Carabinieri originario della Calabria, mandato al Nord per il suo primo incarico da comandante di stazione. Arriva a Bellamo, un paese immaginario sul lago che ricorda molto la Bellano dei romanzi. Con lui c’è la moglie Maristella. Gli abitanti all’inizio non si fidano del nuovo arrivato, venuto da così lontano. Per farsi accettare, Ernesto dovrà risolvere una serie di casi, alcuni seri e altri quasi comici. Tra questi troviamo un toro che scappa e gira libero per le strade del paese, una relazione extraconiugale, la scomparsa di un’immagine del Sacro Cuore e la storia di una certa Doris Brilli. Il trasferimento mette alla prova anche il matrimonio dei due giovani sposi, che devono costruirsi una nuova vita lontano da casa.
Antonio Folletto è il maresciallo Maccadò
Il protagonista ha il volto di Antonio Folletto, attore napoletano che il pubblico di Rai 1 conosce già come l’agente Aragona de I bastardi di Pizzofalcone. Nella sua carriera ci sono anche Gomorra - La serie, SottoCoperta e I leoni di Sicilia, oltre ai film Netflix Ma chi ti conosce? e Mica è colpa mia. Il suo maresciallo non ama i misteri, ma arriva alla verità grazie alla curiosità e alla capacità di ascoltare le persone. A chi lo paragona al commissario Montalbano, l’attore ha risposto che si tratta di “gialli molto leggeri”. Giulia D’Aloia interpreta Maristella, la moglie di Ernesto. È una donna con un carattere tutto suo, che sogna una famiglia numerosa e con il marito ha un rapporto di grande complicità.
Il rest del cast
Accanto ai due protagonisti ci sono molti attori. Domenico Centamore, conosciuto come Piccionello in Màkari, è il brigadiere Letterio Misfatti, il braccio destro di Maccadò. Claudia Potenza interpreta sua moglie Agata. Paola Minaccioni è suor Anastasia, mentre Antonio Catania è il podestà Mongatti, che in paese rappresenta il potere del regime. Vincenzo Nemolato interpreta Tartina, un personaggio più ambiguo legato al clima politico di quegli anni, e Dario Vergassola è Fiorentino Crispini. Nel cast ci sono anche Edoardo Purgatori nei panni del dottor Lesti, Christian Ginepro in quelli di don Contardo Coregone e Leo Besozzi, che interpreta Vinicio, un bambino dell’orfanotrofio che cerca una famiglia.
Dai romanzi di Andrea Vitali al set sul lago d’Orta
La serie è tratta da quattro romanzi di Vitali pubblicati da Garzanti: Nome d’arte Doris Brilli, Certe fortune, Un uomo in mutande e La signorina Tecla Manzi. Hanno scritto la sceneggiatura Salvatore De Mola e Simona Coppini, con la collaborazione dello stesso scrittore. Vitali ha raccontato di aver capito subito di aver trovato il protagonista giusto quando ha visto Folletto in divisa sul set: “Ho pensato: è lui il mio maresciallo”. Anche se la storia è ambientata sul Lario, gran parte delle scene è stata girata in Piemonte, sul lago d’Orta, tra Orta San Giulio e Miasino. Alcune giornate di riprese si sono svolte anche sul lago di Como, tra Como, Cernobbio, Brienno, Torno e Carate Urio. La serie è una coproduzione Rai Fiction, Alexandra Cinematografica e Rai Com, in associazione con Elysia Productions.