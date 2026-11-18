La serie è tratta da quattro romanzi di Vitali pubblicati da Garzanti: Nome d’arte Doris Brilli, Certe fortune, Un uomo in mutande e La signorina Tecla Manzi. Hanno scritto la sceneggiatura Salvatore De Mola e Simona Coppini, con la collaborazione dello stesso scrittore. Vitali ha raccontato di aver capito subito di aver trovato il protagonista giusto quando ha visto Folletto in divisa sul set: “Ho pensato: è lui il mio maresciallo”. Anche se la storia è ambientata sul Lario, gran parte delle scene è stata girata in Piemonte, sul lago d’Orta, tra Orta San Giulio e Miasino. Alcune giornate di riprese si sono svolte anche sul lago di Como, tra Como, Cernobbio, Brienno, Torno e Carate Urio. La serie è una coproduzione Rai Fiction, Alexandra Cinematografica e Rai Com, in associazione con Elysia Productions.