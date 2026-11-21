C'è Marion Cotillard a presiedere la giuria della 23ma edizione del Festival Internazionale del Film di Marrakech. A calcare il tappeto rosso ci sono star ormai considerate habitué della kermesse, come Tilda Swinton e Monica Bellucci e star che salgono per la prima volta sul palco del Palais des Congres, come Jeff Goldblum e John Turturo

Riflettori accesi sulla 23ma edizione del Festival Internazionale del Film di Marrakech. A calcare il tappeto rosso che resta steso in città fino al 28novembre, ci sono star ormai considerate habitué della kermesse, come Tilda Swinton e Monica Bellucci e star che salgono per la prima volta sul palco del Palais des Congres, come Jeff Goldblum e John Turturo, cui il Festival dedica quest'anno l'omaggio alla carriera. C'è Marion Cotillard a presiedere la giuria chiamata a selezionare la Stella d'oro del 2026, tra 14 pellicole in gara.

Le parole di Marion Cotillard

"Tutti modi differenti di raccontare il mondo e la vita: ha senso una gara tra artisti?", dice l'attrice francese premio Oscar per spiegare il difficile compito. "Ma a parte la gara - continua - siamo qui per celebrare il cinema. E personalmente mi aspetto di essere coinvolta e commossa dalle immagini che scorreranno sullo schermo, da ogni singolo fotogramma". Sono 76 i lungometraggi provenienti da 39 Paesi, di cui 10 presentati in anteprima. Per Marrakech è l'occasione di trasformare i viali della città moderna e i vicoli della medina in passerelle per artisti, incrociando sguardi, culture e generazioni del cinema più contemporaneo