Milano Music Week, dal Punk alla Disco alla Vanoni ma largo ai giovani

Compie dieci anni la Music Week e ancora una volta Milano si ritrova ad essere il cuore pulsante della musica. Lo è anche nelle altre 53 settimane dell’anno, come Roma lo è per il cinema, ma dal 16 al 22 novembre le infinite stagioni dell’Hype si ritrovano nella città più vicina all’Europa, come scrisse profeticamente Lucio Dalla. Si tratta di una rassegna diffusa che abbraccia più venue e che, vivaddio, offre tanto spazio ai giovani. La direzione artistica di Linus , mente illuminata e aperta, ha di certo contribuito a questa apertura. Non mancheranno, ovviamente, momenti di grande respiro e storia, a partire dai cinquant’anni del Punk e della Disco , fino al rapporto tra Milano e il Festival di Sanremo e il doveroso tributo a Ornella Vanoni (compie cinquant’anni lo storico album La Voglia la Pazzia l’Incoscienza l’Allegria ). Incontri, dibattiti, confronti ma soprattutto tanta musica dal vivo. Impossibile raccontare tutto quello che accadrà e dunque mi limito a un florilegio di nomi che, per mia esperienza personale, meritano ascolto: Joan Thiele, i Selton, Byrthh, Angelica Bove, Syria, Rares, Fresh Mula, Mille, Eva Bloo, Paola Zukar (straordinaria manager), Settembre, Cate Lumina e Veronica Di Nocera …ma è solo punta di una avanguardia illuminata e illuminante, capace di raccontare il mondo che ci circonda con incanto e disincanto.

PANEL, DIBATTITTI, CONFRONTI MA SOPRATTUTTO TANTI LIVE



Il sindaco di Milano Giuseppe Sala sottolinea che “per questa città la musica è fondamentale, molta della nostra offerta è legata alla musica. La maggior parte degli eventi saranno gratuiti ed in questo periodo non è poco. Quando riesci ad associare la città che vuoi visitare con qualcosa che ti interessa è una formula vincente, il turismo musicale a Milano offre tante occasioni”. L’assessore alla Cultura del Comune Tommaso Sacchi sottolinea che “ci sarà una finestra speciale sul Festival con Stefano De Martino. Abbiamo sempre cercato di tenere un doppio registro, tra la storia e i grandi protagonisti della nostra città ma le tradizioni vanno abbinate alle nuove generazioni. Milano e la musica è un binomio che funziona e che bisogna tutelare. Il prossimo step è supportare i live club: i costi connessi, in primis la sicurezza, sono frenanti ma è compito della politica e di questa sfera della cultura trattarli come elementi da tutelare”. Linus, quando è stato scelto come direttore artistico è partito da un periodo di infarinatura senza interrompere la continuità con le edizioni precedenti oltre al supporto del mio staff in radio: “Milano ha tanti corsi universitari di giovani che sognano di lavorare nel mondo della musica, questa è una occasione per vedere come la musica funziona in tutti i suoi comparti”. Linus ricorda che Milano è diventata una tappa fondamentale per i grandi tour internazionale: “Negli anni Settanta per tutta una serie di meccanismi sociali non si facevano più, poi sono arrivati Bruce Springsteen e Bob Marley e ora è di nuovo centrale”.