Floriana al sesto album diventi Corsara: in cosa ti senti musicalmente fuorilegge e come hai lavorato a questo progetto tutto in napoletano?

La sensazione la ho avuta dal secondo album, Il Mese del Rosario, ma già nel primo, D’Amore e d’Altre Cose Irreversibili, lingue e mondi diversi hanno cominciato ad affacciarsi. Ma è stato il secondo che mi ha fatto capire la mia direzione, la sensazione si è consolidata ed è diventata quella consapevolezza di essere libera, di seguire l’istinto e quelle necessità narrative. Nel 2022 ho pubblicato il disco Brave Ragazze e l’anno dopo il libro La Canzone che ti Devo. Ho iniziato a scrivere Corsara due anni fa senza l’idea del progetto in napoletano ma dopo quattro, cinque pezzi ho capito che venivano fuori così: essendo molto autobiografico è diventato naturale scrivere in un idioma intimo e legato alla parte sentimentale di me.



Ricorri a personaggi del passato per raccontare, a tuo modo, il presente soprattutto attraverso domande che non necessariamente devono trovare una risposta: è il tuo modo di navigare lontano dalle mode e con una andatura più lenta, più umana?

Sicuramente sì, non è sempre nel futuro che dobbiamo andare. È interessante interrogarsi sul quello che si è fatto e ha già in sé delle risposte, interrogarsi su storie di personaggi che possono dare suggestioni poetiche diverse.



Giulietta d'’e Meraviglie è stata una donna visionaria che “ha creato questo miracolo d’amore laggiù al porto”: ha sconfitto malelingue e ingerenze ma non il fascismo. In questa epoca di sovranismo di ritorno la sua figura può diventare un simbolo di resistenza?

Lo è perché è una donna che si è battuta per cause che all’epoca erano avanguardia. L’idea di portare sulla Caracciolo, trasformata in nave-asilo, anche le femmine è stata osteggiata prima dalla comunità e poi dal fascismo. Si credeva che istruire le donne fosse un investimento a perdere e poi il non avere griglie ma educare alla responsabilità è un tema attuale, il suo lavoro passato non è datato, è attualissimo.



“Amore, quando sembra e poi non è” dici in Pe’ nun stà Sulo: oggi cosa fa paura dell’amore? E’ più semplice addormentarsi nel letto di qualcun altro piuttosto che fare un investimento emotivo?

Mi sembra di sì, anche se per me non è così, ma ho la sensazione che ci sia troppa paura di perdere parte di se stessi investendo in amore: la libertà, nuove possibilità…siamo circondati da una bulimia sentimentale.



Fulmine e Cerasa è una tammuriata e dunque è una danza tradizionale di libertà con una finalità catartica, liberatoria, parli di una “passione che cambia scarpe e cantina”: perché nel 2026 la donna libera resta una minaccia per tanta parte della società?

Credo che in qualche modo ci sia ancora tanto da fare e anche se dei cambiamenti si percepiscono hanno ancora il sapore di una concessione. Le donne col carattere determinato e le idee chiare fanno paura, nel mio ambiente vogliono donne brave con una bella voce ma non troppe idee. Chi ha potere non vuole condividerlo e le donne che nella musica hanno ottenuto una posizione di vantaggio parlano di emancipazione ma si siedono al tavolo dei maschi e gli assomigliando nelle dinamiche.



A Chi sei Figlio è dedicata a tua mamma, riporti sue frasi, quelle stesse che da bambini ci irritavano e solo da adulti abbiamo compreso. È una canzone melanconica ma senza rimpianti: ti senti rappacificata o ogni tanto ti viene voglia di sparire?

Mi sento rappacificata perché sono stata una brava figlia, ho fatto il possibile per ricambiare quello che mia mamma ha fatto per me. Mi manca molto e mi piace cantare per lei che amava vedere le persone che cantavano i miei pezzi: era felice ma non se lo spiegava da donna non di cultura e che non frequentava i teatri. Ho voluto ricordarla con una canzone non triste.



Capamia è la canzone di quando la lingua tradisce il pensiero: ti capita spesso di ripeterti nsta zitta ma è già troppo tardi?

Sempre. Mi succede di dire cose che non vorrei comunicare ma poi escono, come uno starnuto; non riesco a non dire cose che penso, meglio non farmi domande.



Urdemo Pensiero è il solo brano dove si placa l’inquietudine, dove dici che può valere la pena di fermarsi e restare: che storia ha?

E’ una fotografia del mio momento presente: quando trovi una persona con cui stare e fermarsi e non rincorrere possibilità illusorie allora vale la pena avere vissuto tutto quello che ti ha portato li, comprese inquietudini, delusioni e l’idea di non farcela. Anche una carezza diventa sufficiente a renderti felice.



Se come dici in Corsare ti basta poco per essere felice: quale è stato il tuo momento di felicità più recente?

Sono legati al mio bambino di tre anni le occasioni più recenti, lui è una iniezione di vitalità, gioia e felicità. Quelle degli ultimi tre anni ti ripeto che sono legate a lui, ma in questi anni ho sentito di ingiustizie che mi amareggiavano sul lavoro però a un certo punto non mi hanno più toccato né mi interessano. È stata una conquista di felicità e libertà imparare a stare bene con quello che hai e andare avanti senza dovere competere.



Wild Austino ovvero Austino ’o Pazzo è il corrispettivo maschile e più contemporaneo della corsara? E’ il simbolo di tutti i cuori scatenati che sono impossibili da fermare?

Assolutamente. Mi piaceva parlare di lui, un anticonformista, un eroe strano che ha fatto innamorare il popolo che lo aspettava per vederlo sfrecciare con la sua moto. Non ha fatto male a nessuno eppure ha vissuto al limite della legge.



In Meno ‘r Chesto citi Jane Austen che scriveva “non so cosa significhi amare le persone a metà. I miei affetti sono sempre eccessivi”: oggi ti senti, con la vita, in credito o in debito emotivo?

Un po’ in debito anche se ho ricevuto tanto, ho una bella famiglia e faccio il lavoro che sognavo da quando avevo tre anni. Ma ho anche dato tanti e patito tanto, diciamo che mi sento vicina al pareggio.



Nuttata 'e sentimento oltre a tenere viva la memoria del suo autore Santo Cassese morto in guerra nel 1916, esattamente 110 anni fa, ci ricorda che non abbiamo ancora imparato che i sogni non prevedono le guerre?

E’ un tratto primitivo della nostra società, guerra e razzismo sono le uniche due cose che non riesco a spiegare in nessuna maniera. Non risolveremo mai nulla attraverso un conflitto, non so cosa ci sia dietro allo sterminio di un popolo e a bombarde citta e scuole, sono interessi troppo alti per essere compresi.



Alla fine possiamo dire che sei scesa a patti con la “capa tua” o resta “la peggiore compagnia (che) non mi sta mai a sentire”?

Sta diventando una buona compagna nel tempo, ma il conflitto dentro di noi è sano, la dialettica porta a soluzioni, fa bene porsi domandi e litigare con se stessi.



Che accadrà nelle prossime settimane?

Ora vado in Germania per un concerto poi ne avrò uno a Roma e un altro a Napoli, in inverno prevedo serate di presentazione e show case per Corsara; nel 2027 riprenderò lo spettacolo Non Posso Narrare la Mia Vita con date a Bologna, Roma e Torino. E poi mi aspetto una estate corsara.

Approfondimento Mr Rain: "Scrivo canzoni per dialogare sperando di essere utile"