"Ma se un giorno riceveste una telefonata dal Quirinale in cui vi si comunica che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di insignirvi del titolo di 'Commendatore', cosa pensereste? E' uno scherzo! Che è quello che ho pensato io quando ho ricevuto quella telefonata. Invece era vero". Così Bisio racconta sui social l'emozione della nomina

E' accaduto qualche settimana fa, ma solo ora l'attore lo rende noto attraverso i suoi social ufficiali postando anche una sua foto in cui mostra l'attestato dell'onorificenza. "Ma se un giorno riceveste una telefonata dal Quirinale in cui vi si comunica che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di insignirvi del titolo di 'Commendatore', cosa pensereste? E' uno scherzo! Che è quello che ho pensato io quando ho ricevuto quella telefonata. Invece era vero". Il commento di Bisio ( di seguito il post completo ).

le parole (e l'emozione) di Claudio Bisio

"E' accaduto - spiega - qualche settimana fa. Non l'ho detto praticamente a nessuno, dopo che i miei figli hanno cominciato a salutarmi con 'Uè, cumenda!'. Ma ora ho deciso di renderlo pubblico, non negando che quando sono salito al Quirinale per ricevere fisicamente l'attestato, ho provato emozione. Mi sono sentito orgoglioso, grato e riconoscente al Presidente e confesso che ripercorrendo la mia storia, professionale e non, ho pensato che forse sì, un pochino quella onorificenza 'al merito' me la sono meritata. Ora, amici followers, 'scatenate pure l'inferno!' come direbbe Guido Meda, e commentate con l'ironia e il sarcasmo che vi contraddistingue. Ma, se volete, potete pure condividere con me questa emozione".