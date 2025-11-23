SIAE Music Awards, la terza edizione nel ricordo di Ornella Vanoni

È dedicata a Ornella Vanoni la terza edizione dei SIAE Music Awards: un omaggio all’indimenticabile artista scomparsa a 91 anni, e che lo scorso anno era in platea per partecipare alla manifestazione che celebra autori e editori di maggior successo. Tra i tanti ricordi raccolti, anche quello di Fiorella Mannoia che in più momenti della serata ha omaggiato Vanoni: "Ornella era una donna libera, elegante, colta", le parole dell'artista. Il racconto e i vincitori

Un’artista unica, indimenticabile. Una cantautrice che, fino all’ultimo istante, è stata protagonista della musica. E lo è stata anche della terza edizione dei SIAE Music Awards, per ricordarla a modo suo, tra ironia e tenerezza: una serata dedicata a Ornella Vanoni, celebre artista elegante e rivoluzionaria, che con le sue canzoni ha lasciato il segno.

Mogol: "Ornella è stata la prima, vera interprete di emozioni"

Non solo un’interprete di canzoni, ma interprete di emozioni: è quello che ci spiega Mogol, che incontriamo poco prima dell’inizio. Visibilmente commosso, il celebre autore ci spiega che con Vanoni ha collaborato a ben sette canzoni, ma che la cantautrice è stata la prima a comprendere l’importanza dell’interpretazione: “Ha capito la potenza della musica, e l’ha fatto interpretandola al meglio. Nessuno prima di lei ci era riuscito. Ornella non era solo una cantante, ma un’artista straordinaria, che trasmetteva emozioni e messaggi, tutto attraverso la sua musica. Ci mancherà moltissimo”.

Lavezzi: "Ornella Vanoni stava lavorando a un nuovo brano con Gino Paoli"

Una mancanza che si sente e sentirà è il tema della conversazione con Mario Lavezzi: “Sono provato da quanto è successo, non si è mai pronti ad un addio. La sua assenza si farà sentire” racconta il celebre autore, che ancora non si capacita di quanto è successo. Una serata che celebra la musica di autori e editori, e che in questa occasione diventa uno spazio per ricordare un’artista che già in vita era indimenticabile: prima di dare inizio alla manifestazione e consegnare i premi, Amadeus chiama sul palco Mogol e Mario Lavezzi, insieme a Salvatore Nastasi, Presidente della SIAE, e Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del comune di Milano. I due autori ricordano la bravura di Ornella Vanoni, e Lavezzi svela un particolare importante: “Stava lavorando ad un nuovo brano con Gino Paoli, bellissimo. La sala di registrazione era stata prenotata per il 27 novembre”. Sarebbe stato stupendo riascoltarli insieme, e forse questo resterà un sogno.

Il ricordo di Salvatore Nastasi, presidente SIAE

Nulla di ciò che ha fatto Vanoni, però, è immaginazione: con le sue canzoni, Ornella ha creato realtà, e ha accompagnato tante persone nella loro vita. Un’icona, come la ricorda Salvatore Nastasi, Presidente della Società Italiana Autori ed Editori: “La sua voce inconfondibile e la sua sensibilità artistica hanno attraversato il tempo e le generazioni, la sua arte raffinata e il suo carisma ci hanno onorato. Ci mancherà tantissimo”.

Sacchi: "Lunedì 24 novembre lutto cittadino"

Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Milano, che con Ornella Vanoni ha trascorso più momenti, ricorda che il giorno delle esequie dell’artista, lunedì 24 novembre alle 15 nella Chiesa di San Marco a Milano, sarà una giornata di lutto cittadino. Amadeus, prima di dare ufficialmente inizio alla serata, ricorda l’ironia, la sincerità e la schiettezza di Vanoni: “Era unica, impossibile dimenticarla. Lo scorso anno era qui, insieme a noi, alla seconda edizione dei SIAE Music Awards”.