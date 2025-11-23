SIAE Music Awards, la terza edizione nel ricordo di Ornella Vanoni

È dedicata a Ornella Vanoni la terza edizione dei SIAE Music Awards: un omaggio all’indimenticabile artista scomparsa a 91 anni, e che lo scorso anno era in platea per partecipare alla manifestazione che celebra autori e editori di maggior successo. Tra i tanti ricordi raccolti, anche quello di Fiorella Mannoia che in più momenti della serata ha omaggiato Vanoni: "Ornella era una donna libera, elegante, colta", le parole dell'artista. Il racconto e i vincitori
Un’artista unica, indimenticabile. Una cantautrice che, fino all’ultimo istante, è stata protagonista della musica. E lo è stata anche della terza edizione dei SIAE Music Awards, per ricordarla a modo suo, tra ironia e tenerezza: una serata dedicata a Ornella Vanoni, celebre artista elegante e rivoluzionaria, che con le sue canzoni ha lasciato il segno.
Mogol: "Ornella è stata la prima, vera interprete di emozioni"
Non solo un’interprete di canzoni, ma interprete di emozioni: è quello che ci spiega Mogol, che incontriamo poco prima dell’inizio. Visibilmente commosso, il celebre autore ci spiega che con Vanoni ha collaborato a ben sette canzoni, ma che la cantautrice è stata la prima a comprendere l’importanza dell’interpretazione: “Ha capito la potenza della musica, e l’ha fatto interpretandola al meglio. Nessuno prima di lei ci era riuscito. Ornella non era solo una cantante, ma un’artista straordinaria, che trasmetteva emozioni e messaggi, tutto attraverso la sua musica. Ci mancherà moltissimo”.
Lavezzi: "Ornella Vanoni stava lavorando a un nuovo brano con Gino Paoli"
Una mancanza che si sente e sentirà è il tema della conversazione con Mario Lavezzi: “Sono provato da quanto è successo, non si è mai pronti ad un addio. La sua assenza si farà sentire” racconta il celebre autore, che ancora non si capacita di quanto è successo. Una serata che celebra la musica di autori e editori, e che in questa occasione diventa uno spazio per ricordare un’artista che già in vita era indimenticabile: prima di dare inizio alla manifestazione e consegnare i premi, Amadeus chiama sul palco Mogol e Mario Lavezzi, insieme a Salvatore Nastasi, Presidente della SIAE, e Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del comune di Milano. I due autori ricordano la bravura di Ornella Vanoni, e Lavezzi svela un particolare importante: “Stava lavorando ad un nuovo brano con Gino Paoli, bellissimo. La sala di registrazione era stata prenotata per il 27 novembre”. Sarebbe stato stupendo riascoltarli insieme, e forse questo resterà un sogno.
Il ricordo di Salvatore Nastasi, presidente SIAE
Nulla di ciò che ha fatto Vanoni, però, è immaginazione: con le sue canzoni, Ornella ha creato realtà, e ha accompagnato tante persone nella loro vita. Un’icona, come la ricorda Salvatore Nastasi, Presidente della Società Italiana Autori ed Editori: “La sua voce inconfondibile e la sua sensibilità artistica hanno attraversato il tempo e le generazioni, la sua arte raffinata e il suo carisma ci hanno onorato. Ci mancherà tantissimo”.
Sacchi: "Lunedì 24 novembre lutto cittadino"
Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Milano, che con Ornella Vanoni ha trascorso più momenti, ricorda che il giorno delle esequie dell’artista, lunedì 24 novembre alle 15 nella Chiesa di San Marco a Milano, sarà una giornata di lutto cittadino. Amadeus, prima di dare ufficialmente inizio alla serata, ricorda l’ironia, la sincerità e la schiettezza di Vanoni: “Era unica, impossibile dimenticarla. Lo scorso anno era qui, insieme a noi, alla seconda edizione dei SIAE Music Awards”.
Fiorella Mannoia: "Ornella era una donna libera"
Parole che raccontano al meglio un’artista che, nel corso della serata, verrà omaggiata con più parole chiave da molti dei protagonisti. Una su tutti: Fiorella Mannoia. “In molti mi hanno detto che sono l’erede di Ornella Vanoni: solo l’idea di poterle assomigliare mi onora. Ornella era una donna libera, intelligente, elegante, sensibile, colta. Credo non ne nascano tante come lei” racconta emozionata l’artista, che in più momenti la ricorda attraverso la musica. Musica protagonista di tutta la serata, in cui ogni vincitore ha scelto un aggettivo per descrivere Vanoni: da mito a eleganza, ma anche iconica e unica, sono soltanto alcuni di quelli ascoltati da chi ha ricevuto i riconoscimenti.
I riconoscimenti speciali della terza edizione dei SIAE Music Awards
Un premio speciale è stato dato a Pino Daniele, a dieci anni dalla sua scomparsa, per l’immenso contributo dato alla musica e non solo: un artista straordinario che quest’anno avrebbe compiuto 70 anni e che ci ha lasciati troppo presto. Riconoscimenti anche a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari come Miglior autore under 35, a Max Pezzali per “Gli anni” come Miglior Canzone Live Concert e a “Caruso” di Lucio Dalla come Miglior Canzone Live Recital. Due premi anche alla colonna sonora del film "C'è ancora Domani" di Paola Cortellesi.
Tutti i vincitori
Top canzone - Locali da ballo con musica live
Sinceramente
Autori: Annalisa, Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Zef
Editori: Diana, Eclectic Music Publishing, Nuova Nassau, Universal Music Publishing Ricordi, Warner Chappell Music Italiana
Top canzone - Club
Freed from desire
Autori: Molella, Phil Jay, Gala (PRS)
Editori: Mollyville Publishing, Wise Music Italy
Top canzone - Locali con musica live
Albachiara
Autori: Vasco Rossi, Alan Taylor
Editori: Warner Chappell Music Italiana
Top canzone - Radio
Karma
Autori: Alex, Kende, Davide Petrella, Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli, Stash
Editori: Baraonda Edizioni, Garage Days, Thaurus Publishing, The Beautiful Ones, Universal Music Publishing Ricordi
Top canzone italiana all’Estero
I’m good (Blue)
Autori: Massimo Gabutti, Jeffrey Jey, Maury, Kamille (BMI), Philip Plested (ASCAP), David Guetta (SACEM), Bebe Rexha (BMI)
Editori: BMG Rights Management, DiPiù, GZ2538, Sony Music Publishing Italy, BMG Platinum Songs (BMI), Sony/ATV Music Publishing (PRS), BMG Rights Management (PRS), Kiss me if you can music (BMI), Jackback Publishing (SACEM), Hotel Cabana Limited (non amministrato)
Top canzone Streaming Italia
Tuta Gold
Autori: Jacopo Ettorre, Katoo, Mahmood
Editori: Jet Music Publishing, Milotic, Universal Music Publishing Ricordi
Top canzone Social Italia
Sinceramente
Autori: Annalisa, Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Zef
Editori: Diana, Eclectic Music Publishing, Nuova Nassau, Universal Music Publishing Ricordi, Warner Chappell Music Italiana
Top canzone Jazz
Repens Big Band
Autori: Roberto Cipelli, Ettore Fioravanti, Paolo Fresu, Paolo Silvestri, Giustino Tracanna, Attilio Zanchi
Editori: Tuk Music
Top colonna sonora - Cinema
C’è ancora domani
Compositori: Lele Marchitelli
Editori: Flipper, Nightingale Songs
Top colonna sonora - Film tv
Diabolik
Compositori: Pivio & Aldo De Scalzi
Editori: Creuza, Edizioni Curci
Top colonna sonora - Serie tv
La lunga notte – La caduta del Duce
Compositori: Carmine Padula
Editori: Rai Com
Top colonna sonora - Film streaming
C’è ancora domani
Compositori: Lele Marchitelli
Editori: Flipper, Nightingale Songs
Top colonna sonora - Serie streaming
Mare Fuori 4
Compositori: Stefano Lentini, Lolloflow, Matteo Paolillo, Raiz
Editori: Rai Com, Coloora
Top Recorded Track
Lunedì
Autori: Ultimo
Editori: Honiro Label & Publishing, Ultimo Entertainment